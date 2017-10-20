Рок-хиты Queen, Nirvana, System of a Down, Metallica, The Prodigy и других – в новом звучании

27 октября камерная группа симфонического оркестра Resonance снова приедет в Белгород, чтобы представить уникальную программу в честь своего пятилетия.

Она сыграет лучшее из своего репертуара: это известнейшие рок-хиты таких групп, как Queen, Led Zeppelin, System of a Down, Metallica, The Prodigy, Rammstein, Nirvana, «ДДТ», «Кино» и других.

Коллектив состоит из опытных музыкантов – заслуженных деятелей искусств, преподавателей консерваторий, музыкантов филармоний и оперных театров и гастролирует по всему миру.

Насладитесь тяжелой музыкой, специально переработанной для классических инструментов, и агрессивными, памятными по временам бесшабашной молодости хитами известнейших групп в новом звучании.

Дополнительную информацию о концерте можно узнать на сайте. Телефон для справок: +7 (4722) 50-53-95.

По материалам 2DO2GO.

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Автор: Ирина
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