Рок-хиты Queen, Nirvana, System of a Down, Metallica, The Prodigy и других – в новом звучании

Она сыграет лучшее из своего репертуара: это известнейшие рок-хиты таких групп, как Queen, Led Zeppelin, System of a Down, Metallica, The Prodigy, Rammstein, Nirvana, «ДДТ», «Кино» и других.

Коллектив состоит из опытных музыкантов – заслуженных деятелей искусств, преподавателей консерваторий, музыкантов филармоний и оперных театров и гастролирует по всему миру.