Михаил Казиник посетит Белгород

Как сообщает пресс-служба Белгородской филармонии, он даст два концерта: «Чудесные приключения музыки» для детей и родителей и «Тайные знаки культуры» для широкого слушателя.

Выступления Михаила Казиника всегда сопровождаются логичными и доступными каждому объяснениями, примерами из музыкальной и общехудожественной литературы и живым исполнением. Он по-настоящему влюблен в искусство и живет им, даря свою любовь зрителям.

Вместе с искусствоведом на сцену выйдут Борис Казиник (скрипка, Швеция) и Вячеслав Зубков (фортепиано, Польша).