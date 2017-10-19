Михаил Казиник посетит Белгород
20 и 21 октября в 12:00 и 17:00 гости Белгородской государственной филармонии увидят одного из самых эрудированных людей нашего времени, искусствоведа, музыканта, писателя, поэта, философа, режиссера, ведущего-эксперта Нобелевского концерта – Михаила Казиника.
Как сообщает пресс-служба Белгородской филармонии, он даст два концерта: «Чудесные приключения музыки» для детей и родителей и «Тайные знаки культуры» для широкого слушателя.
Выступления Михаила Казиника всегда сопровождаются логичными и доступными каждому объяснениями, примерами из музыкальной и общехудожественной литературы и живым исполнением. Он по-настоящему влюблен в искусство и живет им, даря свою любовь зрителям.
Вместе с искусствоведом на сцену выйдут Борис Казиник (скрипка, Швеция) и Вячеслав Зубков (фортепиано, Польша).
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