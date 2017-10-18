Festival of Youth and Students: наши в Сочи

В торжественной церемонии открытия этого принял участие Борислав Струлев – солист Белгородской государственной филармонии, арт-директор фестиваля BelgorodMusicFest «Борислав Струлев и друзья». Виолончелист в сопровождении Международного молодежного симфонического оркестра исполнил в Сочи премьеру – гимн фестиваля молодежи и студентов, написанный композитором Игорем Крутым.

Как сообщает пресс-служба Белгородской филармонии, органист и карильонист филармонии, лауреат международных конкурсов Тимур Халиуллин создал органную версию гимна, а также представляет Белгородскую область в направлении «творчество» вместе с другими 160-ю участниками из Белгорода и области, каждый из которых прошел тщательный отбор. Средний возраст белгородских участников – 24 года. Это 73 юноши и 24 девушки из 14-ти районов.

Отметим, что первый Всемирный фестиваль молодежи и студентов был проведен в 1947 году в Праге. Проект охватывает сотни тысяч участников из более 150 стран, тысячи волонтеров, сотни общественных послов. Событие имеет глобальный масштаб. Но если в прошлые годы железный занавес не позволял всем желающим раскрыть свой потенциал в полной мере, то сегодня мы можем гордиться тем, что белгородские таланты – в числе участников этого потрясающего действа.