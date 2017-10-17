Любители хип-хопа, объединяйтесь

Организаторы обещают насыщенную программу. Запланированы выступление таких артистов, как $kayle, On Heels, Миниант, Fox, Jozief!ne и других, зажигательные танцы, фристайл-батлы, соединение музыки и живописи, конкурсы и подарки от партнеров и много других приятных сюрпризов.

Это отличная возможность познакомиться с творчеством самых разноплановых музыкантов – как уже успевших прославиться на местном уровне, так и новичков. Вы и сами можете стать участником – для этого нужно оставить заявку в группе VK. Там же – все подробности о событии.

По материалам 2DO2GO.