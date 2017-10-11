Новый ночной клуб откроется в Белгороде
Название Soda night club & concert hall знакомом многим жителям крупных городов страны. Теперь место, где проводятся концерты популярных артистов и крутые вечеринки, появится и в Белгороде.
В день открытия для гостей пройдут масштабная шоу-программа, конфети-шоу, световое шоу, special performance, розыгрыш билетов на концерты этого сезона и много других приятных сюрпризов.
Заведение обещает стать новым центром ночной жизни города.
Открытие состоится в здании ТРЦ «МегаГРИНН». Более подробную информацию можно узнать в группе VK.
По материалам 2DO2GO.
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