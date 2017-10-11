Новый ночной клуб откроется в Белгороде

В день открытия для гостей пройдут масштабная шоу-программа, конфети-шоу, световое шоу, special performance, розыгрыш билетов на концерты этого сезона и много других приятных сюрпризов.

Заведение обещает стать новым центром ночной жизни города.

Открытие состоится в здании ТРЦ «МегаГРИНН». Более подробную информацию можно узнать в группе VK.

По материалам 2DO2GO.