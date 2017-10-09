DJ Denis Rublev приедет в Белгород
Имя этого парня известно многим любителям электронной музыки, потому что он яркий представитель тусовочной жизни Москвы. А помимо этого, один из самых известных и лучших диджеев России, резидент «Первого музыкального издательства» и таких лейблов, как NBA и Famous DJs.
Денис управляет диджейским пультом больше 10 лет. Начинал с маленьких неизвестных клубов, а потом попал на верхушки отечественных музыкальных чартов и, что самое крутое, стал известен за рубежом. DJ Denis Rublev знают в Швейцарии, Италии, Германии, Латвии, Сингапуре и других странах. Все лучшие вечеринки и масштабные фестивали проходят не без его участия. Вот и белгородцам выпадает шанс мощно оторваться на его вечеринке 14 октября в Veranda party bar.
На мероприятии действуют FC и DC. Более подробную информацию можно узнать в группе VK.
По материалам 2DO2GO.
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