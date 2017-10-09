DJ Denis Rublev приедет в Белгород

Денис управляет диджейским пультом больше 10 лет. Начинал с маленьких неизвестных клубов, а потом попал на верхушки отечественных музыкальных чартов и, что самое крутое, стал известен за рубежом. DJ Denis Rublev знают в Швейцарии, Италии, Германии, Латвии, Сингапуре и других странах. Все лучшие вечеринки и масштабные фестивали проходят не без его участия. Вот и белгородцам выпадает шанс мощно оторваться на его вечеринке 14 октября в Veranda party bar.

На мероприятии действуют FC и DC. Более подробную информацию можно узнать в группе VK.

По материалам 2DO2GO.