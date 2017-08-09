Food For Fish, One Big Pack, «112!» и другие панк-рок-исполнители соберутся на белгородском пляже

Мощный фестиваль панк-рока Belgorod Summer Fest объединит любителей отрываться под тяжёлые риффы.

Масштабное музыкальное событие пройдёт 19 августа в 19:00 в баре «Робинзон» на городском пляже.

Там будут играть адепты московского андеграунда Food For Fish. Они отличаются скоростью, мелодичностью и ни с чем не сравнимой энергетикой. One Big Pack – панк-команда из Белгорода – привезёт с собой и старые хиты, и кое-что из новенького.

Ещё одна белгородская группа «112!» зарядит энергией и бунтарским духом. А бодрое трио Eclampsia из Бирюча приготовило порцию забористого гвалт-рока.

Более подробную информацию можно узнать в группе VK.

 

  • Автор: Ирина
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