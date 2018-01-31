В Белгороде впервые выступит Jon Davis Trio

Возглавляет Jon Davis Trio пианист и композитор из Нью-Йорка Джон Дэвис – джазмен, получивший международное признание, ведущий активную творческую жизнь и записавший более 50 альбомов. Артист сотрудничал с такими легендарными джазовыми музыкантами, как Милт Джексон, Стэн Гетц, Джо Хендерсон, Жако Пасториус.

В состав Jon Davis Trio входят Григорий Зайцев (контрабас, Москва) и Игорь Игнатов (барабаны, Москва). Специальной гостьей программы станет талантливая вокалистка из Москвы Кристина Ковалева, участница телепроекта «Голос Украины», которую белгородцы уже видели на молодежном фестивале искусств «Этажи» в 2016 году.

Jon Davis Trio исполнит авторские композиции и золотые хиты джаза, сообщает пресс-служба Белгородской филармонии. Успейте получить незабываемые эмоции от встречи с великолепными исполнителями!