Уикенд в Белгороде и Курске со 2 по 4 марта
Концерты групп The Hatters, Twice The Vice, «Макулатура» и «Свидание», волейбол в снегу, маркет «Давай сходим» – как весело провести эти выходные в двух городах.
В Белгороде
2 марта
Soda Night Club & Concert Hall
19:00
Концерт группы The Hatters
Улетные гости из Питера исполнит как песни, уже ставшие стопроцентными хитами, так и абсолютно новые композиции. Вас ждет фирменное русско-цыганское звучание и настоящий весенний отрыв! Приготовьте свои уши к настоящему музыкальному празднику.
По всем вопросам: сюда.
2 и 3 марта
Гостиница «Белогорье»
10:00
Волейбол в снегу. Турнир в поддержку российских олимпийцев
Если вы хотите весело провести время и увидеть один из самых необычных турниров, то вам именно сюда. На берегу Белгородского водохранилища организуют масштабный праздник спорта. И вот его расписание:
10:00 – начало соревнований. Групповой этап;
12:00 – торжественная церемония открытия;
12:15–13:00 – зажигательное выступление кавер-группы «Жара»;
12:30 – игры турнира, а также развлекательная программа, снежный баттл, конкурсы, фудкорт-зона от ресторана «Белогорье»;
15:00–15:45 – продолжение выступления кавер-группы «Жара»;
16:00–17:00 – окончание турнира, награждение победителей.
Мероприятие посетят чемпионы Летних Олимпийских игр в Лондоне 2012 года – Сергей Тетюхин, Сергей Гранкин, Тарас Хтей, Дмитрий Мусэрский. Не пропустите это грандиозное спортивное событие.
Более подробную информацию можно узнать на официальном сайте.
Танцевальная студия «Шаг вперед»
11:00
Мастер-класс Димы Масленникова
Известнейший хореограф раскроет секреты сontemporary dance. В 2013 он впервые попал на шоу «Танцуют все» на украинском телевидении. В 2014 занял там второе место. В 2015 году Дима участвовал в российском шоу – «Танцы на ТНТ», где также очень удачно выступил. Сейчас он преподает в престижной танцевальной школе родного Харькова, а также проводит потрясающие мастер-классы в других городах. Теперь он вновь посетит Белгород и поделится с вами своим бесценным опытом.
Расписание МК:
12:00 – дети от 7 до 14 лет;
15:00 – взрослые от 14 лет и старше.
По всем вопросам: сюда или +7 (919) 285-27-12
Паб «Декабрист»
21:00
Выступление группы «Макулатура»
Хип-хоп деятели проведут грандиозный концерт по случаю 15-летия группы. Эти парни знают слабые места отечественного рэпа и стараются избавиться от них в своем творчестве. В их текстах есть агрессия, но нет фальши, есть нецензурная лексика, но нет бессмысленного трепа. В этом туре ребята постараются представить лучшие свои треки разных лет.
Как и прежде, они захватят с собой книги издательства «Ил-music», которые уже оценили по достоинству не только фанаты коллектива. Возможно, у вас будет шанс пополнить свою литературную коллекцию парой экземпляров с автографами.
По всем вопросам: сюда.
3 и 4 марта
Выставочный комплекс «Белэкспоцентр»
10:00
Belgorod Wedding Expo. Самая крупная свадебная выставка региона
О ней мы писали здесь.
Творческие пространство «МАНУФАКТУРА (K34)»
12:00
Маркет «Давай сходим»
Здесь можно будет продать и купить самые необычные подарки для друзей, подруг, а также для себя любимых. На прилавках вы увидите и фабричные вещи, и настоящий handmade всех сортов и расцветок: кожаные сумочки и другие аксессуары; креативные броши и значки; косметика; дизайнерская одежда; авторские наклейки, постеры и картины; милейшие игрушки; захватывающие комиксы и гик-атрибутика, также много других полезных и просто красивых вещей.
Любителей вкусно и полезно покушать на маркете будет ждать большой выбор десертов, закусок и напитков от лучших заведений города. Самые аппетитные пирожные, конфеты, сделанные вручную, печенье, любимые вегетарианские бургеры и фалафели. А саундтреком к этому яркому событию послужит живая музыка от талантливых городских музыкантов. Спешите посетить самое яркое событие марта!
По всем вопросам: сюда.
В Курске
2 марта
Bananas Shop
20:00
Выступление группы «Макулатура»
Хип-хоп деятели проведут грандиозный концерт по случаю 15-летия группы. Эти парни знают слабые места отечественного рэпа и стараются избавиться от них в своем творчестве. В их текстах есть агрессия, но нет фальши, есть нецензурная лексика, но нет бессмысленного трепа. В этом туре ребята постараются представить лучшие свои треки разных лет.
Как и прежде, они захватят с собой книги издательства «Ил-music», которые уже оценили по достоинству не только фанаты коллектива. Возможно, у вас будет шанс пополнить свою литературную коллекцию парой экземпляров с автографами.
3 марта
Творческий Завод 5.40
19:00
Проект Музыка&Кино
Сначала покажут фильм «Рок Апокалипсис», созданный для всех ценителей настоящей рок-музыки, он о ежегодном фестивале Wacken Open Air. Туда приезжают выступают самые популярные рок-музыканты и рок-группы, съезжаются люди с самых разных уголков планеты. В фильме рассказана история создания этого фестиваля: как появилась идея, что они предприняли, чтобы реализовать ее.
После на большом экране – концерт легендарной группы Metallica. В апреле 99-го американский дирижер Майкл Кеймен записал с группой Metallica уникальный концерт S&M – Symphony & Metallica. Знаменитые на весь мир рок-музыканты вместе с cимфоническим оркестром Сан-Франциско исполнили 21 песню перед многотысячной толпой фанатов. Из-за сложных аранжировок шоу даже пришлось разделить на два дня. Впоследствии за композицию The Call of Ktulu группа вместе с дирижером получила премию Грэмми, а двойная концертная пластинка стала культовой.
Вход свободный. Не забудьте заранее записаться у организаторов.
Арт-клуб БАРRe
19:00
Концерт Александра Есипова
Акустический концерт автора песен и солиста группы «Башня» Александра Есипова пройдет в формате «без ансамбля». Фронтмен исполнит поп-роковые композиции в уютном акустическом звучании с индивидуальным налетом. Точно услышите «Февраль», «Я устал» и «Принцесса вечной мерзлоты».
4 марта
«Гримерка»
18:00
Фотовыставка «Он»
Антон Безруков и Ольга Беленко устраивают фотовыставку, посвященную настоящим мужчинам. Он — это одновременно целый мир и частица целого — выставка расскажет о настоящих мужских историях. Главный вопрос: «Кто он, настоящий мужчина?»
По всем вопросам: сюда.
FOREST LOFT
18:00
Печа-куча vol.17
На интеллектуальной вечеринке PechaKucha выступят спикеры в формате презентаций — каждому отведено около 7 минут на выступление. Рассказывать будут только интересное, а после презентаций сделают мини-перерывы для обмена мнениями. Кстати, один из образов курских печа-кучистов — чайка по имени Джонатан Ливингстон, ставшая символом беспредельных возможностей и любви к жизни.
Арт-площадка «Артис»
18:00
Кулинарный мастер-класс «Постная еда»
Еда в Великий пост не должна быть однообразной и скучной – это докажет шеф-повар Алексей Королищук на своем мастер-классе. Что будут готовить – секрет, но точно полезное и необычное из здоровых и питательных ингредиентов. Если приведете друга, стоимость участия составит 800 рублей. Количество мест ограниченно, так что записывайтесь по телефону: 550-885.
BAR&GRILL «Серебряная FABRIKA»
19:00
Концерт группы «Свидание»
Грустные, но музыкальные ребята из Москвы с интимными песнями о любви, грусти моде и море. Музыканты уже обзавелись дебютным альбомом «Первое» и не особо парились над названием второго – «№2». Тем не менее группу признали как «Независимый проект года» на премии Золотая Горгулья 2017. Свидания с поклонниками музыканты устроили уже более чем в 30 городах – от Одессы до Кемерово.
Билеты приобретаем здесь.
Также во всех кинотеатрах Белгорода и Курска будут проходить кинопоказы:
«За гранью реальности»
Майкл – талантливый игрок, умеющий просчитывать все наперед и полагающийся только на себя. Он устраивает дерзкую и хитроумную аферу в роскошном казино Европы и блестяще проворачивает дело, пока за покерным столом не сталкивается с загадочным соперником – аристократичным Алексом.
Майкл собирает команду людей со сверхъестественными способностями, чтобы быстро обыграть казино и вернуть долг. Однако за игрой он сталкивается с тем самым «мистическим» соперником, и оказывается в безвыходной ситуации, угрожающей не только ему, но и команде, к которой он успел привязаться. Чтобы спасти себя и команду, герою придется действовать за гранью реальности.
«Со дна вершины»
Алексей Царев – семнадцатилетний лидер школы и подающий большие надежды чемпион юношеской сборной по горным лыжам. У него есть любимая девушка Лина и друг Костя, его соперник и в спорте, и в любви.
Алексей – первый во всем. Он уверен в себе, не умеет и не желает проигрывать. Но все меняется в один миг. После трагической случайности, которая происходит с Алексеем по вине Кости, их дружбе предстоит пройти проверку на прочность. Но сила духа, добро и любовь помогут перенести все испытания судьбы и приведут каждого к своей победе.
По материалам 2DO2GO, «Афишки31» и интернет-журнала «Морс».
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