Уикенд в Белгороде и Курске со 2 по 4 марта

Гостиница «Белогорье»

10:00

Волейбол в снегу. Турнир в поддержку российских олимпийцев

Если вы хотите весело провести время и увидеть один из самых необычных турниров, то вам именно сюда. На берегу Белгородского водохранилища организуют масштабный праздник спорта. И вот его расписание:

10:00 – начало соревнований. Групповой этап;

12:00 – торжественная церемония открытия;

12:15–13:00 – зажигательное выступление кавер-группы «Жара»;

12:30 – игры турнира, а также развлекательная программа, снежный баттл, конкурсы, фудкорт-зона от ресторана «Белогорье»;

15:00–15:45 – продолжение выступления кавер-группы «Жара»;

16:00–17:00 – окончание турнира, награждение победителей.

Мероприятие посетят чемпионы Летних Олимпийских игр в Лондоне 2012 года – Сергей Тетюхин, Сергей Гранкин, Тарас Хтей, Дмитрий Мусэрский. Не пропустите это грандиозное спортивное событие.

Более подробную информацию можно узнать на официальном сайте.