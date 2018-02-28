В Курске проведут весеннюю фотосессию

Фотоссесия будет проводиться 16 марта в весенней тематике. Всем, кто желает окунуться в волшебное время года, будет предоставлен образ от стилистов, а так же платье на выбор от студии «Аренда Платьев». За 30 минут фотосъемки модели получат 15 качественных снимков от фотографа Екатерины Быковой.

Один из организаторов проекта Евгения Савоськина рассказала нам о его уникальности: «Над дизайном работает флорист и создает весеннюю атмосферу для фотосессии. В Курске много студий, в которых уже оформлено все цветами. Наша идея оформления не будет повторяться ни с кем. Задумка еще в секрете и будет раскрыта только в день фотосессии».

Текст: Арина Панова.