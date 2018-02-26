Курянам предлагают стать счастливее с помощью детокса

Специалист поможет за три недели избавиться от стрессовых состояний, вывести шлаки и токсины, а также неработающие мысли и эмоции.

Программа рассчитана на шесть онлайн-занятий, на которых куряне узнают о страхах и организме, о детоксе для быстрого похудения и пообщаются с мастером йоги из Индии.

Записаться и узнать подробности можно в группе.

Старт: 1 марта в 18:00. Стоимость: 5000 рублей, пишет интернет-журнал «Морс».