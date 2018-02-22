Уикенд в Белгороде и Курске с 23 до 25 февраля

Театр «Новая сцена – 2»

19:00

Спектакль «Я, пулеметчик»

Это острое, резкое высказывание на тему войны и человека. Она о том, каким можно стать, если пойти по этой тропе. Как можно надломить свою психику, надломить свою душу. Ведь здесь, на войне, не бывает «правых» и «виноватых». Здесь есть только пострадавшие.

Пьеса заставляет задуматься над извечными вопросами мироустройства. Почему люди воюют друг с другом? Почему молодые парни с такой гордостью идут умирать за интересы горстки политиков? Почему на войне люди превращаются в безжалостных убийц (читай – в зверей)? Однозначного ответа нет и не будет. Вам лишь дадут тему для размышления, глубокий сюжет и героя, вокруг судьбы которого и закручен сюжет.

На спектакль необходима предварительная регистрация. Записаться на один из двух сеансов и узнать подробности можно в группе VK.