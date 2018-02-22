Уикенд в Белгороде и Курске с 23 до 25 февраля
Концерты Twice The Vice, Animal ДжаZ, мужское party, Stand up вечер, танцевальный спектакль TODES – как весело провести эти выходные в двух городах.
В Белгороде
23 февраля
Театр «Новая сцена – 2»
19:00
Спектакль «Я, пулеметчик»
Это острое, резкое высказывание на тему войны и человека. Она о том, каким можно стать, если пойти по этой тропе. Как можно надломить свою психику, надломить свою душу. Ведь здесь, на войне, не бывает «правых» и «виноватых». Здесь есть только пострадавшие.
Пьеса заставляет задуматься над извечными вопросами мироустройства. Почему люди воюют друг с другом? Почему молодые парни с такой гордостью идут умирать за интересы горстки политиков? Почему на войне люди превращаются в безжалостных убийц (читай – в зверей)? Однозначного ответа нет и не будет. Вам лишь дадут тему для размышления, глубокий сюжет и героя, вокруг судьбы которого и закручен сюжет.
На спектакль необходима предварительная регистрация. Записаться на один из двух сеансов и узнать подробности можно в группе VK.
Городское кафе «Винсент»
20:00
Концерт группы Twice The Vice
О нем мы писали здесь.
По всем вопросам: +7 (4722) 32-10-00
Soda Night Club & Concert Hall
20:00
Концерт группы Animal ДжаZ
Программа, посвященная десятилетию альбома «Шаг Вдох»
Слово «ДжаZ» в названии вовсе не приковывает музыкантовх к единственному стилю. Ведь один из вариантов перевода английского слова «jazz» – сумбур, суета. Все, что они творят или вытворяют в музыке, становится чем-то новым, свежим и поэтому неподвластным классификации. Эта музыка создана для того, чтобы ее чувствовать, проникаться текстами и плыть по ее волнам.
Более подробную информацию можно узнать в группе VK.
Аура-бар
21:00
Мужское party
Пати для самых сильных, смелых, брутальных мужчин. Вас ждут лучшие диджей-сеты, поздравления, тонны женского внимания, авторские коктейли от барменов. И запомните: в этот день – #праздникбезправил.
По всем вопросам: +7 (4722) 77-08-12
24 февраля
Центр физической подготовки Crossfit 4722
11:00
Зимний кубок по кроссфиту — межрегиональные соревнования с участием спортсменов-любителей из Белгорода, Старого Оскола, Курска и Воронежа
Спортсменам предстоит выполнить три разнообразных комплекса: двойные прыжки, становая тяга и набор фиксированного количества калорий на вело- и гребном тренажере; взятие штанги и подтягивание с отягощением; финальный набор упражнений будет объявлен в день соревнований.
По всем вопросам: +7 (4722) 770-422
Филармония
17:00
Концерт открытия VII BelgorodMusicFest «Борислав Струлев и друзья»: День первый
Специальный гость – легендарная Нани Брегвадзе
По всем вопросам: +7 (4722) 333-319
Студия K34
19:00
Домашний джем
Если ты умеешь играть на каком-нибудь инструменте, то приходи. Тебя ждут море музыки, напитки и отличное настроение!
Вход: FREE
По всем вопросам: 8 (915) 575-27-20
Чиллаут-бар «Манкамбра»
21:00
Stand up вечер
Лучшие шутки от гостей из Харькова:
Феликс Редька – участник шоу «Лига смеха» (канал «1+1»), «Рассмеши комика» (канал «1+1») и «Комик на миллион» (ICTV);
Сергей Чирков – регулярный участник стендап-концертов в Киеве и Харькове;
Дмитрий Тютюн – самый молодой и перспективный Харьковский стендап-комик.
Они специально приехали в Белгород, чтобы организовать для вас шоу по-настоящему нового уровня.
Дополнительная информация о мероприятии в группе VK.
25 февраля
Гринн Beer
19:00
Концерт группы «Комиссар»
Песни группы «Комиссар» и ее бессменного фронтмена Алексея Щукина звучали на всех танцполах страны, а хиты «Ты уйдешь», «Дрянь», «Королева снежная», «Ты вернешься» и другие популярны и в наши дни. На концерте группы публику вновь порадует хорошая, стильная, танцевальная музыка всех времен и народов.
По всем вопросам: +7 (4722) 37-54-54
ДК «Энергомаш»
19:00
Танцевальный спектакль TODES: «И приснится же такое»
Театр танца Аллы Духовой TODES представит новый танцевальный спектакль — удивительно яркий и одновременно нежный, страстный, энергичный, иногда забавный и ироничный, но в любом случае захватывающий.
По всем вопросам: +7 (4722) 31-25-15
Паб «Декабрист»
20:00
Клубный концерт Геннадия Лаврентьева
Если Вы ищите новых эмоций и устали от суеты, а бросить все и уехать на Гоа еще не успели, то приходите в паб «Декабрист» – здесь выступит Геннадий Лаврентьев с сольной программой «Soundskill»!
Один из самых известных этно-музыкантов России представит свое видение музыкальных традиций Индии (в которой он прожил около 10 лет) в симбиозе с современным электронным звучанием.
Вас гарантированно ожидают духовное развитие, эстетическое удовольствие и, скорее всего, сила Земли.
По всем вопросам: +7 (4722) 77-09-61
В Курске
23 февраля
Dr.FEELGOOD TRAVEL GROUP
08:00
Тур на концерт группы «ЭПИДЕМИЯ»
Для поклонников музыканты приготовили «Легенду Ксентарона». По традиции роль мрачного Деймоса исполнит лидер группы «ЧЕРНЫЙ ОБЕЛИСК» – Дмитрий Борисенков. В новой части метал-саги этот противоречивый персонаж должен раскрыться с неожиданной стороны, а отчаянные поступки Деймоса уже давно самым роковым образом влияют на всю драматургию эпического сюжета. Концерт будет состоять из трёх отделений и, вероятно, станет самым продолжительным за всю историю группы.
Забронировать тур, можно здесь.
Стоимость тура: 3700 руб (проезд туда-обратно с билетом в «танцпартер»).
BAR&GRILL «Серебряная FABRIKA»
22:00
Концерт группы «Желтые Fantomasы»
Поздравлять мужчин с их же праздником из Орла приедут рок-н-ролльные хулиганы. Желтые Fantomasы сочетают в творчестве энергетику рокабилли, угар паб-рока, а также полную искрометного стеба лирику – непричесанный отмороженный безбашенный рок-н-ролл. Если вас то не пугает, приходите на вечеринку-протест мужиков, видавших жизнь, но не так и не сумевших с ней смириться.
Вход свободный.
24 февраля
Сlub-pub «Blacksmith»
17:00
Фестиваль «Курский Берег»
Приедут гости из Орла и Самары и «дадут жести». Орловские музыканты играют в стиле ska-punk, выступали с шотландцами The Exploited, немцами MoskovSKAya , швейцарцами Skaladdin и Alaska, Найком Борзовым и 25/17. С ними разделят сцену The IRON BEES — самарская ска-группа, приправленная шансоном. Из местных попробуют раскачать толпу R1a1 — патриотический оi hardcore с «лысоголовым» уклоном, и The Malina. Малина играет в стиле хардкорного панка и записывает сборник «Славянский хардкор-3».
Электронные билеты приобретайте здесь.
Творческий завод 5.40
18:00
Проект Музыка&Кино
Поклонников сказочных саг приглашают в путешествие по фэнтезийному миру Толкина. На большом экране будут смотреть приквелы кинотрилогии «Властелин колец», причем, сразу два: «Хоббит: Нежданное путешествие» и «Хоббит: Пустошь Смауга». Это фильмы о путешествии Бильбо Бэггинса — он отправляется в грандиозный поход, чтобы отвоевать утраченное королевство гномов Эребор у зловещего дракона Смауга. После просмотра героев можно будет обсудить с такими же поклонниками фэнтези, как и вы.
Решите провести вечер в компании эльфов и гномов – не забудьте записаться у организаторов.
Вход свободный.
Rest&bar «Мама Люба»
19:00
Концерт группы «АрктидА»
Их называют одной из главных групп среди представителей тяжелого рока с собственным симфоническим звучанием. Группа «АрктидА» известна тремя полноформатными альбомами и песнями, которые попадали в сборники лейблов «CD-Maximum» и «Metalism». В честь 15-летия группы музыканты устроят в Курске симфоническое рок-шоу: смешают пауэр-метал со славянским мелодизмом. Приходите слушать музыкальный коктейль.
Стоимость: от 300 рублей.
25 февраля
ТЦ Central Park, Play Ventura
13:00
BATTLE PLAY
Курская команда танцоров Silicone Bodies устраивает для всех, кто умеет ритмично двигаться, фестиваль Battle Play. Соревноваться будут в двух номинациях: Breaking KIDS 1×1 (танцоры до 10 лет) и Breaking JUNIORS 1×1 (танцоры от 11 до 16 лет). Победителей ждут подарки, за первое место приз в тысячу рублей.
Стоимость участия: 200 рублей.
Арт-простраство FOREST LOFT
14:00
Зимний фримаркет
Уже традиционное событие FOREST LOFT, где можно обменяться одеждой, книгами, дисками, игрушками, посудой и украшениями. Главное, чтобы вещи были в нормальном состоянии. Все, что останется после фримаркета, команда организаторов передаст в социальный магазин «Спасибо».
Кстати, прийти на фримаркет можно не только, чтобы что-то отдать или взять вещи бесплатно, а просто для новых знакомств и знаний. На фримаркете устроят маленький блошиный рынок, расскажут об опыте лечебного голодания, принципах пермакультуры и необычных путешествиях. За музыку отвечает группа Joobba – с философскими, веселыми и новыми песнями в стиле регги.
Стоимость: 50 рублей.
Арт-площадка «Артис»
15:00
Арт-вечер «Весенние цветы»
Отключиться от реальности и погрузиться в мир творчества предлагает художница Александра Дуплякина на МК «Весенний букет». Рисовать будут акриловыми красками — даже если художественные навыки у вас так себе, Александра обещает, что домой уйдете с шедевром. Как приятный бонус гостям предложат бокал вина. Приносить на МК ничего не нужно — все материалы включены в стоимость. Если есть вопросы, обращайтесь к Евгении Савоськиной (с пометкой МК в Артисе).
Стоимость: 1500 рублей.
Также во всех кинотеатрах Белгорода и Курска будут проходить кинопоказы:
«О чем говорят мужчины. Продолжение»
На этот раз Леша, Слава, Камиль и Саша едут в Питер. Причем трое из четверых даже не знают, зачем они туда едут. Но в какой-то момент становится понятно, что неважно — зачем. Важно, что едут.
«Гномы в доме»
Переезжая в старинный особняк, никто даже не подозревал, что большой дом скрывает «маленькие» тайны. Садовые гномы, живущие тут, веками защищали наш мир от злобных троггов. У людей не останется выбора — они должны будут присоединиться к великой битве…
«Рубеж»
У Михаила есть все. Все, кроме любви, и его это устраивает. Но вот он встречает ЕЕ, и все, чего он добился в этой жизни, рушится в один миг. Не все умеют любить. Не каждому дано любить…
Чтобы обрести право на любовь, Михаил получает возможность перемещаться во времени. Туда, где нет кредиток и гаджетов, где гибнут миллионы людей, и превращаются в руины города. Теперь, чтобы не сойти с ума и остаться в настоящем, ему придется принять правила опасного экзистенциального квеста.
«Ночные игры»
Джейсон Бейтман и номинированная на «Оскар» Рэйчел МакАдамс объединяются в команду в экшн-комедии «Ночные игры». Бейтман и МакАдамс играют Макса и Энни, которые вместе с другими парами каждую неделю устраивают так называемые «ночные игры». И вот однажды харизматичный брат Макса Брукс (Чэндлер) организовывает вечер по разгадыванию «убийственного» квеста с «ряжеными» головорезами и агентами ФБР.
Получается, похищение Брукса в тот вечер – это розыгрыш… или нет? В итоге, по мере того, как шестеро мегаазартных игроков пытаются решить заготовленные головоломки и выиграть, они начинают осознавать, что и «квест», и Брукс – совсем не такие, как кажутся.
В течение всей этой суматошной ночи друзья не раз прыгают выше головы, пытаясь выпутаться из очередной передряги. В игре нет правил, за нее не начисляются очки, а игроки понятия не имеют, кому противостоят. Эта ночь может стать самой зажигательной в их жизни… или последней.
По материалам 2DO2GO, «Афишки31» и интернет-журнала «Морс».
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