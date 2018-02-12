Белгородские путешественники объехали 28 стран, почти ничего не потратив

Польша: дешевые перелеты, бесплатные музеи

Первой страной, куда пара отправилась вместе, была Польша. Светлана и Максим заранее продумали маршрут, добираясь на перекладных. Сначала доехали до Курска, где сели на автобус до Калининграда, откуда отправились автобусом в польский Гданьск. В Польше за 10 дней ребята побывали в восьми городах — почти каждый день у них был новый город.

— В Польше мы попробовали все виды транспорта, которые там только есть: перемещались на автобусах, электричках, поездах, самолётах. Кстати, перелёты по этой стране стоят дёшево — примерно как такси по Белгороду. Так, во Вроцлав мы слетали на наши деньги всего за 180 рублей, — говорит Максим.

— В Польше есть одна особенность, благодаря которой мы много сэкономили: в крупных городах один раз в неделю можно посещать музеи бесплатно. При этом дни бесплатного посещения в одном городе не пересекаются с той же акцией в другом, и, если заранее продумать маршрут, можно пересмотреть все знаменитые достопримечательности бесплатно. Так у нас и получилось: каждый день в новом городе мы даром посещали музеи, посещение которых в платные дни стоит в среднем 5 — 7 евро (350 — 490 рублей) с человека.

Турция: очень дешево для любителей походов

Самое бюджетное, но при этом полное приключений путешествие, у наших героев оказалось в апреле прошлого года в Турции, где они потратили меньше 18 тысяч рублей на человека вместе с дорогой. Там Светлана и Максим отправились в поход по Ликийской тропе — популярному пешему маршруту в горах над Средиземным морем. Туристам советуют проходить этот маршрут весной или осенью, так как летом здесь очень жарко. Однако апрель прошлого года выдался невероятно холодным.

— По ночам в палатке было жутко холодно. Мы разогревали на костре воду, наливали её в бутылки и обкладывались ими. Спали в куртках и кутались во всё, что только могли, — рассказывает Светлана. — В очередной день мы поднялись ещё выше в горы, где было ещё холоднее, и я поняла: не могу больше, надо хоть одну ночь поспать в тепле. Путь как раз лежал мимо деревушки, где мы решили остановиться у местных жителей.

Деревня была крохотная, буквально в две улицы, где жили почти одни старики. Однако гостевой дом там всё-таки нашелся. Комната со всеми удобствами и трёхразовым питанием обошлась им меньше чем в тысячу рублей с человека.

Как накопить на путешествие

Богатыми наши герои себя не считают. Светлана работает экономистом в одной из организаций Белгорода, у Максима фирма по прокату спортивного снаряжения. Они уверены, что путешествовать по миру можно даже со скромными доходами, главное — захотеть.

— Если откладывать с зарплаты две тысячи рублей, за год наберется сумма, которую хватит на бюджетную поездку. Не обязательно при этом ехать за границу — много интересных мест есть и в России, — рассказывает Светлана. — Способов дёшево путешествовать масса, главное не лениться находить в интернете такие варианты.



