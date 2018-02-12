Белгородские путешественники объехали 28 стран, почти ничего не потратив
32-летние Светлана Шевченко и Максим Федоров ведут блог в инстаграме «Куда глаза глядят», в котором опровергают стереотип о дороговизне путешествий. За их передвижениями по свету следят больше 10 тысяч подписчиков, потому что белгородцы скрупулезно описывают, как бюджетно отдохнуть в каждом конкретном городе.
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Фото из личного архива Светланы Шевченко и Максима Федорова
Польша: дешевые перелеты, бесплатные музеи
Первой страной, куда пара отправилась вместе, была Польша. Светлана и Максим заранее продумали маршрут, добираясь на перекладных. Сначала доехали до Курска, где сели на автобус до Калининграда, откуда отправились автобусом в польский Гданьск. В Польше за 10 дней ребята побывали в восьми городах — почти каждый день у них был новый город.
— В Польше мы попробовали все виды транспорта, которые там только есть: перемещались на автобусах, электричках, поездах, самолётах. Кстати, перелёты по этой стране стоят дёшево — примерно как такси по Белгороду. Так, во Вроцлав мы слетали на наши деньги всего за 180 рублей, — говорит Максим.
— В Польше есть одна особенность, благодаря которой мы много сэкономили: в крупных городах один раз в неделю можно посещать музеи бесплатно. При этом дни бесплатного посещения в одном городе не пересекаются с той же акцией в другом, и, если заранее продумать маршрут, можно пересмотреть все знаменитые достопримечательности бесплатно. Так у нас и получилось: каждый день в новом городе мы даром посещали музеи, посещение которых в платные дни стоит в среднем 5 — 7 евро (350 — 490 рублей) с человека.
Турция: очень дешево для любителей походов
Самое бюджетное, но при этом полное приключений путешествие, у наших героев оказалось в апреле прошлого года в Турции, где они потратили меньше 18 тысяч рублей на человека вместе с дорогой. Там Светлана и Максим отправились в поход по Ликийской тропе — популярному пешему маршруту в горах над Средиземным морем. Туристам советуют проходить этот маршрут весной или осенью, так как летом здесь очень жарко. Однако апрель прошлого года выдался невероятно холодным.
— По ночам в палатке было жутко холодно. Мы разогревали на костре воду, наливали её в бутылки и обкладывались ими. Спали в куртках и кутались во всё, что только могли, — рассказывает Светлана. — В очередной день мы поднялись ещё выше в горы, где было ещё холоднее, и я поняла: не могу больше, надо хоть одну ночь поспать в тепле. Путь как раз лежал мимо деревушки, где мы решили остановиться у местных жителей.
Деревня была крохотная, буквально в две улицы, где жили почти одни старики. Однако гостевой дом там всё-таки нашелся. Комната со всеми удобствами и трёхразовым питанием обошлась им меньше чем в тысячу рублей с человека.
Как накопить на путешествие
Богатыми наши герои себя не считают. Светлана работает экономистом в одной из организаций Белгорода, у Максима фирма по прокату спортивного снаряжения. Они уверены, что путешествовать по миру можно даже со скромными доходами, главное — захотеть.
— Если откладывать с зарплаты две тысячи рублей, за год наберется сумма, которую хватит на бюджетную поездку. Не обязательно при этом ехать за границу — много интересных мест есть и в России, — рассказывает Светлана. — Способов дёшево путешествовать масса, главное не лениться находить в интернете такие варианты.
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Фото из личного архива Светланы Шевченко и Максима Федорова
Где искать дешевые билеты и гостиницы
Есть сайты по поиску самого дешевого жилья, например momondo.ru. Сайт выдает самый выгодный вариант на выбранную дату, кроме того, информацию, в каком месяце билеты самые дешёвые в конкретную страну (например, в Чехию дешевле всего лететь в феврале). Исходя из этих критериев, можно планировать отпуск. На сайте даже есть сравнение цен в ресторанах. Например, поесть в ресторанах Праги стоит в два раза дешевле, чем в Москве, а «Макдональдс» там дороже.
— У авиаперевозчиков есть акции, когда они делают большие скидки на билеты, — рассказывает Светлана. — Так, однажды мне удалось слетать в Болгарию за 800 рублей. Как правило, билеты стоят дешевле, если бронировать их за три-пять месяцев. Дешевле всего останавливаться в хостелах, можно заранее найти вариант на сайте booking.com. Даже в больших европейских городах есть хостелы, где можно жить за 1 000 рублей в сутки с завтраком. Питание обходится дешевле, если готовить самому — в любом хостеле есть кухня и холодильник.
А в хостелах Прибалтики, например, на кухне можно часто взять еду бесплатно. Там у туристов принято оставлять при выселении на кухне крупы, макароны, сырые овощи, которые они не успели приготовить. Конечно, если за границей питаться в мишленовских ресторанах и ходить в ночные клубы, никаких денег не хватит. Но дешевые кафе есть везде. Например, в Польше можно сытно пообедать за 150 рублей.
В каких странах можно бюджетно отдохнуть
Болгария. Проживание стоит 600 — 700 рублей с человека в сутки. Обед в кафе — 200 рублей. Билет, если повезёт взять по акции, можно за 800 рублей, как наша героиня. Прибавьте к этому национальную болгарскую визу — плюс 35 евро.
Прибалтика. Билет на автобус из Санкт-Петербурга можно взять купить по акции за 300 — 1 000 рублей. Хостелы там стоят 500 — 1 000 рублей с человека в сутки. Если у вас нет открытого шенгена, то затраты на путешествие увеличатся примерно на 7 000 рублей (стоимость шенгенской визы).
Индия. Обед в местных кафе стоит всего около одного доллара, трёхразовое питание, соответственно, обойдётся в день в 150 — 250 рублей. Жильё в хостелах и недорогих отелях — 400 — 600 рублей в день. Однако перелёт в Индию дорогой, и даже в нетуристический сезон со всеми скидками обойдётся в 16 000 — 20 000 рублей на человека.
По материалам «Мое онлайн».
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