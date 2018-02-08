Уикенд в Белгороде и Курске с 9 до 11 февраля
Шоу под дождем, спектакль по стихам Веры Полозковой, фестиваль саундтреков – как весело провести эти выходные в двух городах.
В Белгороде
9 февраля
МКЦ НИУ «БелГУ»
19:00
Шоу под дождем: «Признание в любви»
Санкт-Петербургский театр танца «Искушение» представит в Белгороде свою новую программу, в которой собраны лучшие танцевальные номера за всю историю театра. Впервые белгородцы познакомились с творчеством театра танца «Искушение» в марте 2015 года и были покорены неординарным талантом актеров, смелостью режиссерских решений и гармоничностью шоу-спектакля. В феврале 2016 года зрители увидели программу «Дышу тобой» — продолжение уже ставшего легендарным шоу под дожднм «Между мной и тобой».
Артисты гарантируют, что зрители окунутся в бурю эмоций и почувствуют безграничную силу танца.
По всем вопросам: +7 (4722) 37-48-49
Кофейня КОВЕР
20:00
Акустический вечер
Группа «Визави» представляет программу Jazzenco – яркий и романтичный микс испанской, латиноамериканской музыки, gypsy и soft джаза. Вход на мероприятие за покупку кофе, но pay what you want или добровольный свободный взнос приветствуется.
По всем вопросам: +7 (960) 631-12-60
Night club & concert hall «SODA»
20:00
Концерт «F.P.G.»
Бесстрашная и бескомпромиссная, беспрестанно ломающая стереотипы команда «F.P.G.» презентует новый сингл. На сцене клуба сойдутся дерзость, молодость, любовь и злой рок! Светочи панк-рока и неутомимые борцы с занудством и жиром готовы к новому удару по апатии серости будней!
По всем вопросам: +7 (4722) 77-09-03
Театр «Новая сцена 2» (Студенческий дворец культуры БГТУ им. В. Г. Шухова)
20:00
Спектакль «Вера Полозкова»
Замечательные стихи поэтессы оживут на сцене, превратившись в необычное и захватывающее зрелище. Подробнее о нем писали здесь.
По всем вопросам: +7 (920) 557-18-13 или +7 (920) 561-7-561
10 февраля
Арена «Оранжевый лед»
12:00
Большой праздник с участниками эстафеты Олимпийского огня в Белгороде
В программе праздника: конкурсы, викторины и квесты для детей, показательные выступления юных фигуристов, соревнования по шорт-треку, хоккейный турнир с участием воспитанников детско-юношеской спортивной школы по зимним видам спорта, мастер-классы по робототехнике и легопрограммированию.
В 14:00 часов начнется массовое бесплатное для всех катание на льду (будет работать прокат коньков).
Завершится праздник фото- и автографсессией с участниками эстафеты Олимпийского огня, проходившей в Белгороде. В программе также предусмотрены чаепития и сладкие угощения в перерывах между блоками.
По всем вопросам: +7 (4722) 54-03-15
Кофейня КОВЕР
13:00
МК по соционике
Влад Шелекета – специалист в области соционики и интегральной психологии. Он поделится своим жизненным опытом и на практике и примерах покажет и обучит, как быть со своей жизнью, если все становится дискомфортным и тяжким.
Записаться на мероприятие можно тут.
Кофейня КОВЕР
16:30
Клуб любителей английского
Языковой уровень: от Intermediate. С собой прихватить позитив!
Запись по ссылке
Филармония
13:00 и 18:00
«Фестиваль саундтреков»
Московский ансамбль солистов Artnovi Band представит Фестиваль саундтреков. В 13:00 состоится семейный концерт для маленьких слушателей и их родителей — увлекательное путешествие в волшебный мир героев из любимых отечественных и зарубежных мультфильмов и видеоигр.
На вечернем концерте в 18:00 слушатели услышат живую музыку из известных отечественных и зарубежных фильмов, ставших шедеврами мирового кинематографа за последние пятьдесят лет.
Саундтреков прозвучат в авторской аранжировке под специально созданный видеоряд, в основе которого яркие и знаковые фрагменты фильмов, мультфильмов и видеоигр.
По всем вопросам: +7 (4722) 333-319
11 февраля
Кофейня КОВЕР
17:00
Показ 3-й серии первого сезона и 1-й серии третьего сезона сериала «Шерлок» на английском языке с субтитрами.
Вход на мероприятие за покупку напитка на баре
По всем вопросам: +7 (960) 631-12-60
Студия йоги «Шанкара»
10:00
Тренинг «Танец смеха»
Этот тренинг – уникальная возможность сбросить груз накопившихся стрессов, взглянуть на мир по-новому и просто стать немного счастливее. Программа тренинга включает в себя смехотерапию (йогу смеха) – технику, способствующую омоложению организма и продлению жизни, и танцевально-двигательную терапию – комплекс упражнений, способствующих получению правдивой информации о себе, раскрытию внутреннего потенциала и улучшению коммуникативных качеств. Избавьтесь от стресса и научитесь радоваться жизни!
По всем вопросам: +7 980-321-73-75
В Курске
9 февраля
Дом знаний
16:00
Выставка живописи «Сочными красками»
Ее представит самый молодой член Союза Художников Снежана Однодворцева, выпускница художественно-графического факультета КГУ. На выставке покажут около 20 пейзажей в технике масляной живописи. Работы написаны на основе пленэрных работ в Республике Крым, Липецкой, Ивановской и других областях. Картины Снежаны отмечены яркостью образов, грубой пастозностью мазка и броской фактурой.
По всем вопросам: +7 (4712) 51-44-05
Филармония
19:00
Поэтический вечер «Кинопоэзия»
Это проект, состоящий из мини-фильмов актера Анатолия Белого. На вечере прочтут стихи Анны Ахматовой, Осипа Мандельштама, Бориса Пастернака и Марины Цветаевой. Также покажут короткометражные фильмы по произведениям поэтов начала 20-го века, созданных в рамках проекта «Кинопоэзия». Участвовать в программе будут актриса театра и кино Агния Кузнецова и актриса Юлия Чебакова.
По всем вопросам: +7 (4712) 58-81-14
Художественная школа FOREST LOFT
13:00
МК сердце
Мастер-класс по созданию бумажных сердец под руководством мастера по паперкрафту Сергея Евстратова приурочен к Дню святого Валентина. Кстати, занятие не ограничится конструированием сердца — каждый участник получит знания, которые помогут при сборке других моделей. Записывайтесь у арт-менеджера.
Художественная школа FOREST LOFT
17:00
Встреча любителей рисования
Первую встречу любителей изображения на плоскости проведет преподаватель по скетчингу Илларион Ахезин. Тема: «Рисунок одной линией». На мастер-классе быстро заскетчат живую натуру, поедят пирога и оставшееся время потратят на свободные зарисовки. Не забудьте взять с собой линеры, мягкие карандаши, скетчбук и записаться.
BAR&GRILL «Серебряная FABRIKA»
22:00
Выступление шиз-оркестра «КАША»
Юмористический оркестр из Самары представит хулиганское творчество — эксцентричные версии отечественных и зарубежных музыкальных хитов. Образовалась группа в 2009 году и успела отыграть уже более 400 концертов от Самары до Адлера. Драйвовая музыка и хорошее исполнение — четверо профессионалов обещают «мешанину» жанров, качество и интеллигентный юмор.
Бар «Енот»
20:00
Открытый микрофон
Выступить может любой желающий. Так что, если у вас талант к степдапу, то готовьте монолог.
Для всех гостей вход бесплатный, однако есть депозит - 300 рублей.
Бронь билетов по телефонам: +7 (999) 606-1151
По материалам паблика VK кофейни KOVER, 2DO2GO, «Афишки31», интернет-журнала «Морс», «Курск сегодня».
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