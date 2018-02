Уикенд в Белгороде и Курске с 9 до 11 февраля

Кофейня КОВЕР

20:00

Акустический вечер

Группа «Визави» представляет программу Jazzenco – яркий и романтичный микс испанской, латиноамериканской музыки, gypsy и soft джаза. Вход на мероприятие за покупку кофе, но pay what you want или добровольный свободный взнос приветствуется.

По всем вопросам: +7 (960) 631-12-60