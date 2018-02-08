Уикенд в Белгороде и Курске с 9 до 11 февраля

МКЦ НИУ «БелГУ»

19:00

Шоу под дождем: «Признание в любви»

Санкт-Петербургский театр танца «Искушение» представит в Белгороде свою новую программу, в которой собраны лучшие танцевальные номера за всю историю театра. Впервые белгородцы познакомились с творчеством театра танца «Искушение» в марте 2015 года и были покорены неординарным талантом актеров, смелостью режиссерских решений и гармоничностью шоу-спектакля. В феврале 2016 года зрители увидели программу «Дышу тобой» — продолжение уже ставшего легендарным шоу под дожднм «Между мной и тобой».

Артисты гарантируют, что зрители окунутся в бурю эмоций и почувствуют безграничную силу танца.

По всем вопросам: +7 (4722) 37-48-49