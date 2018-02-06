В Курске в 1912 году в трамваи не пускали женщин, в шляпках, украшенных декоративными булавками
Вы можете назвать курские здания, в архитектуре которых есть отзвуки каменных шедевров Древнего Рима? Или может быть вспомните имя нашего земляка, который сочинил гимн Таиланда? Многие из этих историй не встретишь в обычных учебниках, зато ими готов поделиться курский историк и краевед Яков Бондарев. Сам он называет себя собирателем интересных фактов о соловьином крае.
История под ногами
По образованию Яков историк, но этой наукой увлекается с ранних лет. Мультфильмам по телевизору и сказкам он предпочитал детские энциклопедии. Интерес сына всегда поддерживали родители.
— Мама приносила мне книги и я будучи мальчишкой читал ей самые интересные моменты, а папа просил пересказывать факты за ужином. Частенько я делился новыми знаниями, когда мы все вместе ехали куда-то в машине. В общем, благодаря семье у меня закладывался навык лектора, — рассказал Яков.
Детское увлечение еще больше проявилось в школе. Юному курянину было недостаточно обычных уроков истории, хотелось больше познавать самому. Тогда Яков загорелся идеей поучаствовать в археологических раскопках. Долгое время в городе не удавалось найти единомышленников, но к счастью кружок по интересам работал во Дворце пионеров. В нем состояло всего несколько человек, но здесь он получил необходимые базовые знания и отправился в свою первую экспедицию.
— Мы поехали в Курчатовский район вместе с учеными и более опытными коллегами. Здесь я получил и навыки работы в команде. Ведь экспедиция — это не только раскопки. Важно справляться со всей сопутствующей работой — поддерживать костер, нести дежурство. Здесь же я понял, что история лежит буквально у нас под ногами.
Действительно, в будущем Яков не раз сталкивался с ее отголосками. Например, однажды, во время поездки по Курской области он обнаружил на земле необычные черепки с замысловатым рисунком. Оказалось, что в прошлом здесь были многочисленные поселения. А черепки — это осколки керамических изделий.
Модницам вход воспрещен
Археология зародила в Якове интерес к родному краю.
— Многие люди не замечают, сколько удивительного вокруг них, — говорит историк. — Конечно, важно знать основные события в становлении нашей страны, мировую историю, но и краеведение таит в себе не меньше интересного. Да, есть академическая история, масса научных книг, а я, можно сказать, выбираю «исторический концентрат», отбирая только самое интересное.
Яков составляет подборки разных фактов, благодаря которым куряне могут узнать свой город совсем с другой стороны.
— Моя первая статья была о запрете женщинам ездить с булавками в трамвае. Это было прописано в «Правилах пользования Курским трамваем» от 1912 года. В салон не пускали больных, бродяг и вот таких модниц. В те годы женщины часто носили в шляпах различные булавки, увенчанные вставкой из золота, драгоценных камней, кости или серебра. Такое ювелирное изделие было длинным, негнущимся и с острым наконечником, оно могло сильно поранить человека, стоящего в толпе или в вагоне рядом.
Не секрет, что многие наши земляки известны далеко за пределами родного края. А талант композитора Петра Щуровского нашел признание в далеком Таиланде. В 1890 году он издал сборник национальных гимнов в переложении для духового оркестра. Гимн Щуровского был официальным гимном Таиланда до 1932 года. Теперь же это неформально главная мелодия для тайской королевской фамилии.
От «муравьиного» бизнеса к «мыльной» валюте
Исследовал Яков и архитектуру нашего города. Как отмечает историк, она имеет немало связей с традициями Византии, которая в свою очередь переняла многое из искусства зодчих Древнего Рима. Такие «римские» нотки можно увидеть и в Курске. Важно просто научиться их находить, говорит Яков.
— Купол Курского Знаменского собора 1826 года является прямым наследником великолепного полукруглого купола древнего Пантеона (II в. н.э.) и византийского Собора святой Софии (VI в. н.э.). Полукруглые или прямоугольные в сечении колонны, пилястры, которые составляют облик Колизея, достаточно обширно представлены и в историческом центре Курска, например, Доме Казначея и здании Дома Офицеров.
Интересен факт из экономической жизни соловьиного края. Оказывается в конце XIX века из нашей губернии в Европу экспортировали муравьев.
— Муравьиные яйца поставлялись для европейских ферм — на корм птицам и для изготовления муравьиной кислоты. Курские крестьяне нередко целыми деревнями занимались выращиванием и добычей личинок местных видов муравья, — поясняет краевед.
А еще один из занятных фактов касается наших коллег, журналистов, существовавшей в 80-х годах газеты «Листок».
— Эта частная газета появилась в Курске в 1879 году и порой печаталась в убыток, соответственно заработная плата сотрудников оставляла желать лучшего. Как-то раз один из журналистов потребовал у руководства выплатить ему положенную сумму. В ответ главный редактор газеты привёз к его дому ящики с жидкостью, из которой изготавливали тогда мыло, и таким образом погасил долг, — рассказывает краевед.
Яков подчеркивает, что все это — не городские байки и легенды. За каждой историей — часы работы в библиотеках и горы просмотренных архивных материалов, трудов историков и краеведов. А иногда полученные знания помогают пролить свет на некоторые факты и развенчать миф. Например, в районе пересечения улицы Энгельса с Моковским проездом находился так называемый «чертов мост». Разобран он уже в XX веке, но вокруг него ходили разные слухи. Но, оказывается ничего общего с нечистой силой здесь нет. Раньше на этом месте проходила городская черта, отсюда и называние. Но местные жители подарили ему другой смысл, который и стал передаваться из уст в уста.
Сегодня Яков выступает со своими лекциями на радио, публикуется в журнале, интересные факты об истории города размещает и на личной странице в социальной сети.
— Я считаю, что важно знать историю места, в котором ты живешь. В конце концов, ведь так намного интереснее, можно совсем по-новому взглянуть на привычные места. А если в гости приедут родные или друзья из другого города, можно примерить на себя роль гида и действительно удивить, — добавляет курянин.
В будущем Яков планирует издать свои собственные методические пособия, где будут собраны самые интересные факты. Еще одна цель — написать книгу по краеведению для самых маленьких.
По материалам интернет-журнала «Курск сегодня».
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