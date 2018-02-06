В Курске в 1912 году в трамваи не пускали женщин, в шляпках, украшенных декоративными булавками

История под ногами

По образованию Яков историк, но этой наукой увлекается с ранних лет. Мультфильмам по телевизору и сказкам он предпочитал детские энциклопедии. Интерес сына всегда поддерживали родители.

— Мама приносила мне книги и я будучи мальчишкой читал ей самые интересные моменты, а папа просил пересказывать факты за ужином. Частенько я делился новыми знаниями, когда мы все вместе ехали куда-то в машине. В общем, благодаря семье у меня закладывался навык лектора, — рассказал Яков.

Детское увлечение еще больше проявилось в школе. Юному курянину было недостаточно обычных уроков истории, хотелось больше познавать самому. Тогда Яков загорелся идеей поучаствовать в археологических раскопках. Долгое время в городе не удавалось найти единомышленников, но к счастью кружок по интересам работал во Дворце пионеров. В нем состояло всего несколько человек, но здесь он получил необходимые базовые знания и отправился в свою первую экспедицию.

— Мы поехали в Курчатовский район вместе с учеными и более опытными коллегами. Здесь я получил и навыки работы в команде. Ведь экспедиция — это не только раскопки. Важно справляться со всей сопутствующей работой — поддерживать костер, нести дежурство. Здесь же я понял, что история лежит буквально у нас под ногами.

Действительно, в будущем Яков не раз сталкивался с ее отголосками. Например, однажды, во время поездки по Курской области он обнаружил на земле необычные черепки с замысловатым рисунком. Оказалось, что в прошлом здесь были многочисленные поселения. А черепки — это осколки керамических изделий.

Модницам вход воспрещен

Археология зародила в Якове интерес к родному краю.

— Многие люди не замечают, сколько удивительного вокруг них, — говорит историк. — Конечно, важно знать основные события в становлении нашей страны, мировую историю, но и краеведение таит в себе не меньше интересного. Да, есть академическая история, масса научных книг, а я, можно сказать, выбираю «исторический концентрат», отбирая только самое интересное.

Яков составляет подборки разных фактов, благодаря которым куряне могут узнать свой город совсем с другой стороны.

— Моя первая статья была о запрете женщинам ездить с булавками в трамвае. Это было прописано в «Правилах пользования Курским трамваем» от 1912 года. В салон не пускали больных, бродяг и вот таких модниц. В те годы женщины часто носили в шляпах различные булавки, увенчанные вставкой из золота, драгоценных камней, кости или серебра. Такое ювелирное изделие было длинным, негнущимся и с острым наконечником, оно могло сильно поранить человека, стоящего в толпе или в вагоне рядом.

Не секрет, что многие наши земляки известны далеко за пределами родного края. А талант композитора Петра Щуровского нашел признание в далеком Таиланде. В 1890 году он издал сборник национальных гимнов в переложении для духового оркестра. Гимн Щуровского был официальным гимном Таиланда до 1932 года. Теперь же это неформально главная мелодия для тайской королевской фамилии.