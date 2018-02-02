В выходные в Белгород и Курск придут дожди

В Белгороде

3 февраля, в субботу, температура воздуха днем составит 3 градуса тепла, ночью 0 градусов. Утром ожидается небольшой дождь. Ветер – от 4 до 8 метров в секунду.

В воскресенье, 4 февраля, станет еще теплее: днем – до 7 градусов, вечером до +3. Весь день будет лить дождь. Ветер – от 7 до 15 м/с.

В Курске похожая ситуация

В субботу, 3 февраля, днем будет 1 градус тепла, ночью 0. День будет пасмурным и с небольшими осадками. Ветер – 4-0 м/с.

В воскресенье, 4 февраля, ожидается сильный дождь на протяжении всего дня. Температура воздуха днем составит +5 градусов, к ночи столбик термометра опустится до +2. Ветер – от 6 до 14 м/с.

По материалам Gismeteo.