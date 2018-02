Уикенд в Белгороде и Курске со 2 до 4 февраля

Дом культуры Железнодорожников

19:00

Концерт RockestraLive

Коллектив из Москвы исполняет инструментальные вариации на основе хитов Linkin Park, Muse, Red Hot Chili Peppers, Korn, Placebo, Oasis, 30 Seconds to Mars, System of a Down. Это настоящий симфонический оркестр, здесь представлены все инструменты: скрипки, альты, виолончели, контрабасы, полный состав деревянных и медных духовых, а также фортепиано. В Курск они привезут программу v1.0, куда вошли забойные хиты современного британского рока и американской альтернативы.

По всем вопросам: +7 (4712) 55-24-11

3 февраля