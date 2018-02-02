Уикенд в Белгороде и Курске со 2 до 4 февраля

Выставочный зал «Родина»

11:00

Мастер-класс по скрапбукингу

Участники своими руками смогут сделать эксклюзивное изделие – календарь, под чутким руководством мастера декоративно-прикладного творчества Галины Кин. Все материалы входят в стоимость мастер-класса (400 рублей).

Скрапбукинг – один из видов декоративно-прикладного искусства, смысл которого – красивое, оригинальное оформление предметов личного характера. Это могут быть фотографии и фотоальбомы, рисунки, вырезки из газет и любые приятные мелочи.

Запись и все вопросы по телефону: +7 (4722) 32-71-66