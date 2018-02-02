Уикенд в Белгороде и Курске со 2 до 4 февраля
Послушать симфонические каверы песен Linkin Park и Nirvana, сыграть в мафию на английском, посетить распродажу комиксов – как весело провести эти выходные в двух городах.
В Белгороде
2 февраля
«Чапаев» бар
19:00
Акустический концерт «Джуубба»
Талантливые ребята из Курска постараются сделать все возможное, чтобы согреть вас позитивом и добром, которым так и веет от их музыки. Их музыку нельзя отнести к регги в полном смысле этого слова. Так или иначе, под эти песни можно расслабиться, потанцевать и забыть о своих проблемах. А что еще нужно вечером в пятницу?
По всем вопросам: +7 (915) 564-27-04
«SODA Белгород»
19:00
Концерт Местный & Darom Dabro
В программе – презентация нового альбома «Ж'arco». Много высококлассного звука и света.
По всем вопросам: +7 (4722) 77-09-03
Кофейня KOVER
20:00
Игра в мафию
Там будут чаевничать и выяснять, кто же убийца, на английском с итальянским акцентом.
Только запишитесь.
3 февраля
«Чапаев» бар
21:00
Акустический концерт «Гран-КуражЪ»
Вас ждут лучшие баллады группы, «боевики» в неожиданных акустических версиях, давно не исполнявшиеся и совсем новые композиции. Концерт будет проводиться в виде творческого вечера – музыканты не только исполнят песни, но и расскажут о них.
По всем вопросам: +7 (915) 564-27-04
Центр молодежных инициатив (ЦМИ)
Концерт RockestraLive
Это коллектив из 24 высокопрофессиональных музыкантов, полноценный оркестр в самом лучшем смысле этого слова. Их репертуар составляют известнейшие рок-хиты всех времен и народов. Вас ждут симфонические каверы композиций таких групп, как Linkin Park, System of a Down, Nirvana, RHCP, Korn, Green Day, Radiohead, Coldplay, Arctic Monkeys и других.
По всем вопросам: сюда
Выставочный зал «Родина»
11:00
Мастер-класс по скрапбукингу
Участники своими руками смогут сделать эксклюзивное изделие – календарь, под чутким руководством мастера декоративно-прикладного творчества Галины Кин. Все материалы входят в стоимость мастер-класса (400 рублей).
Скрапбукинг – один из видов декоративно-прикладного искусства, смысл которого – красивое, оригинальное оформление предметов личного характера. Это могут быть фотографии и фотоальбомы, рисунки, вырезки из газет и любые приятные мелочи.
Запись и все вопросы по телефону: +7 (4722) 32-71-66
Магазин комиксов «Старбокс»
12:00
Гаражная распродажа
Мероприятие организовано по типу американских гаражных распродаж. Если вы хотите приобрести разнообразную тематическую атрибутику или же наоборот – продать что-нибудь из своей коллекции, то это место именно для вас. Разнообразные брелоки, подвески, фигурки любимых героев фильмов и комиксов – все это можно выставить на витрины.
Также гостей ждет конкурс рисунков, просмотр фильма, викторина, розыгрыш призов среди покупателей и, конечно, шоу-программа с участием лучших косплееров города! Кроме этого, здесь будут представлены различные настольные игры, так что приводите друзей и занимайте столы.
По всем вопросам: сюда
Чиллаут-бар «Манкамбра»
21:00
Stand up battle
Юмористы Белгорода и Курска выяснят, кто лучший. Лучшие представители «шуточной сцены» двух городов будут наполнять позитивом зрительский зал.
Из Курска приедут Дмитрий Растопчинов, Денис Чупров, Матюк. Честь Белгорода будут защищать Оля Рогова (резидент Top Stand Up), Алексей Щегорцов, Андрей Дубченко. Некоторые участники знакомы, дружат и ездят друг к другу в гости. Но дружеский формат мероприятия не делает накал борьбы меньше. Приходите и зарядитесь хорошим настроением надолго.
По всем вопросам: сюда
4 февраля
Ресторан Icebeerg
17:00
Интеллектуальная игра «Ума палата»
В игре соревнуются команды, состоящие из 2-10 участников. В дружеской атмосфере паба они зарабатывают очки в 7 различных турах. Большинство вопросов на логику и внимательность, но где-то не помешает разбираться в фильмах, музыке и современных новостях – при этом быть гением вовсе не обязательно. На предстоящей игре вас ждут такие приятные бонусы, как приз за самый креативный ответ, интеллектуальная «битва экстрасенсов» и фотоконкурс. Приходите вместе с друзьями!
Зарегистрироваться в качестве участника и узнать подробности можно в группе VK.
Лазертаг-клуб Hamster
09:00
Чемпионат по лазертагу
Лазертаг – это игра, для которой используются бластер-автомат и специальные датчики, крепящиеся на одежду. Цель игры – поразить всех противников. Если вы никогда не играли в эту увлекательную игру и хотите попробовать свои силы, если у вас уже есть устоявшаяся команда или вы хотите весело провести время с коллегами или друзьями – добро пожаловать!
Для участия необходимо собрать свою команду (5 человек), придумать себе единую форму, подать заявку и оплатить оргвзнос. Жеребьевка будет проведена перед началом турнира. Необходимое оборудование игрокам выдадут на месте.
По всем вопросам: +7 (4722) 37-00-17
В Курске
2 февраля
Арт-клуб БАРRe
19:00
Концерт Makuhin & Co
Местные музыканты сыграют старый-добрый русский рок и собственные песни. Живой звук и underground-атмосферу будет создавать Михаил Макухин, который пишет песни на свои стихи почти 25 лет. Он выступает с концертами в России, участвует в фестивалях. Программа будущего выступления пока под секретом.
По всем вопросам: +7 (910) 319-90-82
Дом культуры Железнодорожников
19:00
Концерт RockestraLive
Коллектив из Москвы исполняет инструментальные вариации на основе хитов Linkin Park, Muse, Red Hot Chili Peppers, Korn, Placebo, Oasis, 30 Seconds to Mars, System of a Down. Это настоящий симфонический оркестр, здесь представлены все инструменты: скрипки, альты, виолончели, контрабасы, полный состав деревянных и медных духовых, а также фортепиано. В Курск они привезут программу v1.0, куда вошли забойные хиты современного британского рока и американской альтернативы.
По всем вопросам: +7 (4712) 55-24-11
3 февраля
11:00
Психологический мастер-класс
Говорить будут об истоках человеческих переживаний и состояний. Семинар будет состоять из специально созданных под каждый запрос работ — этюдов, раскрывающих суть и тему проблемы. Обещают психосоматические разминки, работу в микрогруппах и так называемые Мистерии Преображения по конкретным ситуациям участников. Проводить семинар будет доктор психологии, мастер телесных практик и культуролог Евгений Найдёнов.
Место проведения – уточняйте у организаторов.
Творческий завод 5.40
20:00
Проект «Музыка&Кино»
Для тех, кому надоело проводить вечера очень узким кругом или смотреть фильмы в одиночестве, теперь будет компания. «Dr.Feelgood Concerts» вместе с «Творческим ЗАВОДом 5.40» дают старт новому проекту «Музыка&Кино»: будут проводить тематические кинопоказы документальных, игровых фильмов и live-концертов на большом экране. На субботу готовят фильм «Рок на века» — мюзикл режиссера Адама Шенкмана, в комедийной форме воплощающему атмосферу 1980-х. И концертный фильм «Rammstein: Париж» — кто в главной роли, вы, разумеется, догадались. Фильм записан на концертах в Париже 6 и 7 марта 2012 года в рамках тура Made in Germany. Между показами обещают кофе-брейки, фудшеринг и общение.
Запишитесь у организаторов.
3 и 4 февраля
Курский государственный цирк
12:00 и 16:00
Цирк «Джемелли»
В труппе — призеры международных фестивалей и рекордсмены книги рекордов Гиннесса. А в одной программе — все жанры циркового искусства и животные пяти континентов. В новом шоу выступят мастера силового экстрима, воздушные гимнасты, шимпанзе Мик, волки, нильские аллигаторы и колумбийские анаконды. Каскадёры покажут «Мертвую петлю» и «Сальто-мортале» — уникальные трюки с риском для жизни.
По всем вопросам: +7 (4712) 31-07-13
4 февраля
Драмтеатр имени А. С. Пушкина
13:00
Показ фильма «Подлец»
Трагикомедия Михаила Левитина про Юлю, которой за 30, и вора-домушника Ивана Николаевича, промышляющего своими делами в парадной форме офицера. Однажды, проникнув в очередную квартиру, он оказывается замечен мамой Юли и впоследствии знакомится с ней самой. С этого момента в жизни главных героев начинается череда необычных событий.
По всем вопросам: +7 (4712) 70-30-81
КТЦ «Звездный»
14:30
Губернский «Зимний бал»
Второй губернский «Зимний бал» устраивает студия бального танца «Ритурнель». Танцевальная программа будет состоять из двух отделений. В первом прозвучат полонез, Венский вальс, Испанский вальс, Па-де-Патинер и Па-де-грас. Второе отделение откроет польский быстрый танец Краковяк, Кадриль, Сударушка и Галоп. Организаторы обещают выступление лучших танцевальных коллективов Черноземья.
Не забудьте про дресс-код - вечерние платья для дам и классический костюм и белые перчатки для кавалеров. Приветствуются бальные аксессуары в виде веера, маски или трости, но это уже по желанию.
По всем вопросам: +7 (906) 694-58-21
Арт-площадка «Артис»
18:00
Кулинарный МК
Шеф-повар ресторана SAVA Денис Ермолаев будет учить готовить сливочные рулеты из судака с овощами и лимонным муссом. Звучит аппетитно? Кроме указанного, в меню будет соус из костей судака с белым вином и салат от шефа. Вы будете не зрителем, а непосредственным участником гастрономической вечеринки.
Не забудьте заранее записаться.
Ипподром
12:00
Трековая автогонка «Курский соловей», посвященная 75-й годовщине освобождения Курска
Состязания будут проходить в личном зачете в нескольких классах автомобилей. В них примут участие около 30 спортсменов из Воронежа, Орла и Курска. За звание сильнейшей от Курска поборется и единственная представительница прекрасного пола среди участников Юлия Струкова, которая участвует в турнире не первый год.
По всем вопросам: +7 (951) 330‑67-33
По материалам паблика VK кофейни KOVER, 2DO2GO, «Афишки31», интернет-журналов «Морс», «Курск сегодня»ю.
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