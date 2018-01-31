Самый старый фонтан Белгорода

По мнению краеведа А. Н. Крупенкова, странное на вид сооружение построено в начале ХХ века до революции. Двухэтажным домикам, которые скрывали вид на этот фонтан от обывателя уже более 80 лет, но по его предположению бетонная «скала» гораздо старше. Раньше рядом находился клуб железнодорожников, сейчас на его месте сарайчики и гаражи жильцов. До сноса пришедшего в негодность здания, в начале 1930-х, фонтан мог украшать аллею сбоку от входа в клуб.

Но с этой версией не согласны потомки первых жильцов этого двора. По их рассказам фонтан вряд ли мог существовать вместе с клубом. Дело в том, что и расположение, и материалы из которых он изготовлен, гораздо логичнее вяжутся с застройкой этого квартала. Двухэтажки на Вокзальной строились для заселения партаппаратчиками и чекистами железнодорожного узла. В условиях острейшего дефицита жилых площадей двадцатых годов новенькие просторные квартиры с индивидуальными угольными сараями и гранитными погребами могли предоставить только элите. Благоустроенный сад с фонтаном ещё более подчёркивал некоторую статусность этого квартала на фоне истерзанного гражданской войной уездного города. По мнению немногочисленных коренных жителей этот сад имеет недобрую историю и напрямую связан с расцветом режима «кровавой гэбни» в нашем городе.