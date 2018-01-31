Охотники за хайпом

Звоним. Трубку берет мужчина:

- Меня зовут Александр Емельянов. Всего 10 утра на часах, а мне уже звонили несколько раз. И так почти каждый день.

На самом деле, никто за привидениями не охотится. Просто Александр коллекционирует советский автопром. А если быть точнее – возвращает его к участию в дорожном движении. В ходу такие машины вовсе не смахивают на «старичков», а по скорости не уступят даже иномарке. Наклейки и прочие атрибуты – способ развеселить публику.

- У меня много эксклюзивных автомобилей на данный момент. Раньше занимался автотюнингом, сейчас владею бизнесом в сфере бытовой техники, но любовь к ретро-машинам не проходит. Выкупаю их в ужасном состоянии и делаю из них то, что сейчас многих радует: и пешеходов, и водителей. У меня сейчас есть автомобили 1959 года, 1972-го – их теперь так много, что я устану перечислять. Приходилось выкупать их за копейки – некоторые стоили и 10 тысяч, и 40 – как в случае с 21-й «Волгой».

Сейчас, после того, что с ними сделал Александр, их ценность превышает миллионы. Есть черный ГАЗ-24 - тот самый, на котором разъезжали некогда сотрудники КГБ. За эту находку коллекционеру предлагали 1 300 000 рублей! Но он наотрез отказывается продавать:

- Сейчас все мои машины стоят безумных денег, хотя было совсем несложно восстановить их. Но хотелось бы свою коллекцию оставить дочери, когда вырастет. Пусть она распоряжается ею, как посчитает нужным.

В планах у Александра создать из советской машины…бэтмобиль! Правда, подходящая для этих целей модель пока не нашлась. Также весной коллекционер запланировал устроить автопробег, так что у жителей Курска появится шанс полюбоваться изысканными советскими машинами воочию.

Фото: из группы VK.

По материалам интернет-журнала Mediacity.