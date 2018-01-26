Белгородский магазин называют по-петербуржски
В Белгороде открылся новый магазин выпечки с вывеской, написанной в петербуржском духе: «Булошная». Только вот хозяин общепита, видимо, не знает, как правильно пишется это слово.
Кандидат филологических наук, доцент, преподаватель журфака БелГУ Светлана Викторовна Ушакова пояснила, с чем связано такое нестандартное решение для названия магазина: «Сочетание букв «–чн» произносится как «шн», однако пишется иначе. Скорее всего, предприниматель, давая название магазину, решил проявить оригинальность и привлечь внимание горожан».
По материалам «Моё! Онлайн».
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