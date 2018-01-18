Крещение в Белгороде и Курске: места для купания

В Белгороде

Как пишет BW4U.RU, в Белгороде можно будет окунуться только на Центральном пляже. Там оборудуют два места – по левому и правому берегу Северского Донца, установят палатки для переодевания и обогрева, точки продажи горячего кофе и чая, а у купелей будут дежурить спасатели, пожарные, сотрудники скорой медицинской помощи и УВД.

В Белгородском районе купели оборудуют в селах Беломестное, Соломино и Дорогобужино.

С полным перечнем мест для купания можно ознакомиться здесь.

В Курске

Как сообщает «Курск сегодня», в Курской области 46 мест массово купания. Они проверены и подготовлены спасателями. А в сам праздник на каждом объекте будут дежурить сотрудники МЧС.

Большинство верующих поедут на Свободу Золотухинского района – как правило, это около 3 тысяч человек. Там будет два купельных павильона – женский и мужской, с пропускной способностью до 150 человек в час, приводит слова заместителя начальника отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по Курской области Александра Филаткина курское СМИ.

В самом Курске оборудованы три купели: две на реке Тускарь – в районе пляжа «Городской» (Кировский мост) и у переходного моста в районе парка имени 50-летия ВЛКСМ («Боевка»), а также на Ермошкином озере.

Полный перечень всех мест по региону – здесь.