Как появился Смоленский собор в Белгороде?

На месте этого чуда построили часовню для молебных пений, но через пару лет поток людей сюда стал настолько велик, что здесь открыли деревянную церковь. Правда, она сгорела из-за пожаров, которые в то время были частыми в Белгороде. В 1727 году начали возводить каменную церковь, ее строительство заняло 27 лет.