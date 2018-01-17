Как появился Смоленский собор в Белгороде?
Как пишет «Белгород – это интересно», в ночь с 14 на 15 октября 1703 года часовой Мефодий Иванов увидел необыкновенное зрелище: на городских воротах крепости от образа Смоленской Божьей Матери блеснул странный свет, и от него зажглась свеча. Часовой трижды пытался потушить ее, но она загоралась снова и снова.
На месте этого чуда построили часовню для молебных пений, но через пару лет поток людей сюда стал настолько велик, что здесь открыли деревянную церковь. Правда, она сгорела из-за пожаров, которые в то время были частыми в Белгороде. В 1727 году начали возводить каменную церковь, ее строительство заняло 27 лет.
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