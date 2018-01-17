В Курске воссоздадут Сайлент Хилл

По словам организатора, проект совмещает логическое мышление и физические нагрузки. Приходится не только думать, но и бегать.

— Если говорить вкратце: вы получаете шифровку, разгадываете её, едете на место, которое разгадали, берете код и получаете следующее задание. На некоторых играх мы делаем интерактивы с применением аниматоров.

Аниматоры – это, пожалуй, главное отличие Adrenalin от Encounter. Первый квест стремится создать максимально ужасающие и напряженные условия для расшифровки, но сами загадки менее сложны, чем во втором проекте.

Игры пишутся на разные тематики. В основном, по мотивам известных фильмов, чтобы погрузить участников в их атмосферу.

— Сложности часто возникают при написании игр, — продолжает организатор. — И при поиске новых заброшенных мест, так как в городе непрерывно сносятся старые строения.

Практически любое коллективное увлечение на данный момент стоит определенных затрат. Поэтому команды платят по 1000 р. за игру. Половина суммы от взносов делится на призы, а остальная часть уходит на подготовку к квесту. Но зачастую, когда играет мало команд, организаторы проводят мероприятия себе в минус.

— Делают игру пять человек: Алексей Мухин (с ним мы были соперниками в 2009 году, тогда он играл за команду ЛВМ) Артем Праведников, Тая Романова, Катя Пособнова и я, — поясняет собеседник Media City. — Помощь также оказывают друзья и знакомые. За что им огромное спасибо.

Все игры проводятся по субботам. Начало – около 10 вечера. Команды собираются в условленном месте, получают первое задание — каждая своё. В задании – шифр с координатами нужной местности. Разгадав его, команды едут на место. Как правило, это какой-нибудь заброшенный дом или завод. Поэтому командам рекомендовано взять с собой фонари. Иногда не мешает наличие телефона, планшета, ноутбука или иного средства, обеспечивающего выход в интернет. О дополнительном реквизите сообщается перед игрой. Во время квеста экипаж может попросить подсказку (1 подсказка — это плюс 20 минут к общему времени игры)

Помимо основных заданий, команда получает 3 бонусных — их выполнение необязательно, но если участники решились ими заняться, время списывается. В заброшенном доме экипажам следует искать коды. Код может быть замаскирован по-разному: от обычной надписи на стене до манекена трупа с разорванным животом и имитацией органов, со спрятанной головоломкой внутри:

— Все зависит от тематики игры: если комедийная, то стараемся максимально развеселить игроков, если ужасы, то напугать. С нагнетанием атмосферы помогают аниматоры.

Сами руководители подтверждают, что правила очень похожи на Encounter. Участники En позже пришли в Adrenalin. А некоторые играют в двух проектах сразу. Между ними полностью отсутствует соперничество.

— А что нам делить с ребятами [из En]? Мы мирно сосуществуем.

Капитан команды Городские Бобры 26-летний Денис Агеев ранее также играл в Encounter:

— До ADR играл в «Ночной зоне» и «En». Детали первой игры в Adrenalin уже не расскажу, но помню, что наш экипаж занял последние места, так как сложность шифровок отличается от тех игр, к которым мы привыкли: мы искали больше подводных камней, там, где их не было. Как правило, окончание игры приходится на промежуток от 3 до 6 утра, и всегда, когда я приходил домой, мама просыпалась, и спрашивала какое место мы посетили на этот раз. Особенно было приятно рассказывать о пройденном квесте, когда выигрываешь или входишь в тройку призёров. Моя девушка тоже раньше играла с нами, но теперь думает, что сон ей дороже.

По словам Дениса, ADR стоит попробовать активным людям, которые получают удовольствие от соперничества, от общения с позитивными ребятами и от общего мозгового штурма.

Следующий квест намечается 20 января. Его тематика – знаменитый фильм ужасов «Сайлент Хилл». Подробности можно узнать здесь.

По материалам «Mediacity».