Выходные в Белгороде и Курске будут солнечными

В Белгороде 13 января температура днем будет -5, ночью -8, скорость ветра от 4 до 8 метров в секунду и выпадет снег. 14 января – днем -5, ночью -12, ветер будет дуть со скоростью от 3 до 8 м/с.

В Курске в субботу (13 января) температура воздуха днем составит -6 градусов, вечером -9, ожидаются небольшой снег и ветер от 4 до 10 м/с. В воскресенье днем будет 7 градусов мороза, ночью столбик термометра опустится до -12, снега в этот день не ожидается, а ветер будет дуть со скоростью от 3 до 7 м/с.

По данным Gismeteo.