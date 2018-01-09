Охотники за привидениями по-курски
Близнецам из Курска Андрею и Сергею 27 лет. В свободное от работы время они пытаются выйти на связь с душами умерших людей в заброшенных зданиях и на кладбищах и снимают об этом настоящие документальные короткометражки. Свои видео братья выкладывают здесь.
После очередной бессонной ночи наедине с «тонким миром», где обитают души умерших, Шевелевы нашли минутку и заглянули в редакцию Media City.
Как возникла идея записывать «призраков» на камеру?
Андрей (А): Вообще это Серега предложил этой весной. Говорит: «Давай будем ходить на всякие заброшки и снимать это на камеру».
Сергей ©: Андрей отказался, и я решил это делать один.
Есть ли какие-то предпосылки в вашей склонности к сверхъестественному?
А: В детстве мы хотели стать охотниками за привидениями по аналогии с героями одноименного фильма. Недавно вспомнили об этом и посмеялись. Вообще происходило много необъяснимого в нашей жизни. Это и стало толчком для наших дальнейших исследований. Когда у нас внезапно умер отец в 2012-м, мне приснился осознанный сон. Всё было таким реалистичным! И я спросил его, понимает ли он, что его больше нет? Он ответил: «Этого не может быть», заплакал и схватил меня, не собираясь отпускать. Я кричал, чтобы кто-нибудь разбудил меня. Послышался как будто хлопок в ладоши, и я очнулся. Казалось, что всё это длилось полчаса, хотя на самом деле, я спал всего 5 минут.
С: У меня тоже бывали подобные случаи, связанные со смертью отца. Я даже не успел заснуть, как увидел силуэт рядом с моей кроватью. Этот силуэт обнял меня. Тогда я не смог пошевелиться. Точно знаю, что не спал, потому что слышал разговоры матери с сестрой. Я звал их на помощь, но они не слышали.
Вы можете всё это объяснить с научной точки зрения?
А: Только как осознанный сон. Но как это влияет на физические контакты – мы не знаем.
Вы религиозные люди?
А: Я думаю, что мы агностики.
Как к вашему проекту относятся родственники?
А: У меня есть жена и сын-первоклассник. Они относятся с пониманием, но сына я предупредил, чтобы он особенно не распространялся, всё-таки люди могут неправильно истолковать наши действия. Мама знает и, конечно, волнуется за нас. Однако осознает, что мы не сатанисты какие-нибудь. Скорее исследователи. В свежем выпуске мы доказываем, что сталкиваемся с чем-то паранормальным. Думали, что за нами идут…Но не встретили никого. Помещение было заполнено странными звуками. Мы зафиксировали то, что, как нам казалось, преследовало нас.
Но ведь старые здания полны странных звуков, потому что частенько разваливаются прямо у нас на глазах…
А: Это не исключено. Но когда мы просматривали и слушали материалы, то поняли, что нам удалось зафиксировать звук…игры на фортепиано! Мы записали мелодию, хотя никаких инструментов в здании не было. Сначала мы подумали, что это какой-то глюк, что мы просто уловили какую-то радиостанцию... Но вспомнили: когда отключили спиритбокс, мелодия продолжала транслироваться!
Как вы думаете, почему одни люди чувствуют присутствие сверхъестественного, а другие нет?
С: Когда человек верит в это, то он становится своеобразным проводником для общения с потусторонним миром. Души как будто притягиваются к таким людям.
А: У нас есть знакомый скептик, которого мы взяли с собой. И, как ни странно, ничего не происходило.
С: Наш друг, который ездил с нами один раз, снял на телефон однажды пейзажи, когда проезжал на автомобиле. И запечатлел на кладбище изображение девочки. Хотя он скептик до мозга костей!
Какую цель вы преследуете в своих исследованиях?
С: Мы хотим проверить все существующие в нашей области легенды и мифы. Каких-то глобальных целей пока нет, ведь мы только начали. Например, в нашем регионе есть кладбище, на котором, по словам местных жителей, по ночам якобы из могилы выходят три человека и пугают людей. Туда даже приезжали уфологи, проводили эксперименты и даже кого-то увидели. Попытались все это записать, но у них ничего не вышло. Мы хотим проверить эту легенду.
Как бы вы объяснили это всё?
С: Ну, может быть, люди выдумывают. А, может быть, «тонкий мир» существует. Вообще душа человека – это же энергия. Когда человек умирает, то эта энергия выходит из него. И остается среди нас. У нас есть электромагнитный уловитель, во время наших походов он частенько зашкаливает. Однажды мы приехали на кладбище, начертили соляной круг. Внутри круга уловитель никак не реагировал. А за пределами – просто зашкаливал!
Как вы относитесь к каналу РЕН-ТВ?
С: Я не смотрел телек уже лет 15. Мы работаем без сценария.
Какой техникой вы пользуетесь?
С: Микрофон-петличка, видеокамера с инфракрасной подсветкой. Переделали экшн-камеру, теперь она снимает в другом диапозоне.
А: Камера оснащена фильтром, который блокирует невидимый диапазон. Именно от этого фильтра мы избавились. После чего невидимый диапазон стал видимым.
У вас есть спиритическая доска?
А: Нет, может быть, когда-нибудь воспользуемся (смеется).
Берете с собой какое-то оружие? Риск встретить кого-то неадекватного все-таки есть…
С: Нет, только петарды, чтобы отпугивать собак.
А если на вас нападут?!
С: Что ж…Придется убегать.
А: Для самообороны у нас есть перцовый баллончик. Но пока обходимся без этого. Как-то раз нам пришлось убегать из леса в Мокве, потому что в страшную глушь заехала какая-то подозрительная машина. Мало ли, зачем они прибыли. Еще бы убрали нас как свидетелей (смеется).
Есть ли у вас фанаты?
А: Пока только друзья. Просят побыстрее выкладывать видео.
Снятся ли вам кошмары?
А: Постоянно!
С: А я вообще не сплю, страдаю от бессонницы.
А: Но нас предупреждали, что страшные сны станут повседневностью, так что это осознанный шаг.
Не боитесь сойти с ума?
С: Ну…ничего страшного!
К вам обращаются люди, которые тоже сталкиваются с необъяснимыми вещами?
А: Вообще нам пишут. Предложили приехать, поснимать… Мы не вдавались в детали, относимся к этому пока настороженно. Пока выполняем свой собственный план.
С: Возможно, когда-нибудь мы попробуем с конкретным человеком выйти на связь. Нам самим интересно, возможно ли это. Я, например, во все это верю.
А: В первых видео камера часто улавливала какие-то непонятные полупрозрачные шары. Подумал, что этому должно быть объяснение. Оказалось, что шарики называются «орбы» — от латинского «сфера». Это сгусток энергии, не имеющий физического происхождения. Обычно они не видны невооруженным глазом. Однако на фотографиях они часто проявляются. На кладбище их больше всего. Они бывают разных цветов: белые, синие, красные. Красные самые энергетически опасные.
Если все умершие за период существования человечества люди оставили после себя эти орбы, то, получается, «тонкий мир» переселен… Такое может быть?
С: Вообще считается, что эта энергия через какое-то время пропадает. Это не доказано официально, конечно, хотя вроде как есть исследования на этот счет.
Ну и напоследок: какие планы?
А: Съездить в город призраков Адуляр. Там даже «Битву экстрасенсов» снимали.
Кстати, смотрите «Битву экстресенсов»?
А: После участия в шоу Пахома мы всё поняли. И больше не смотрели.
Текст: Катя Коренькова.
Взято у интернет-СМИ «MediaCity».
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