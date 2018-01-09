Охотники за привидениями по-курски

Вы религиозные люди?

А: Я думаю, что мы агностики.

Как к вашему проекту относятся родственники?

А: У меня есть жена и сын-первоклассник. Они относятся с пониманием, но сына я предупредил, чтобы он особенно не распространялся, всё-таки люди могут неправильно истолковать наши действия. Мама знает и, конечно, волнуется за нас. Однако осознает, что мы не сатанисты какие-нибудь. Скорее исследователи. В свежем выпуске мы доказываем, что сталкиваемся с чем-то паранормальным. Думали, что за нами идут…Но не встретили никого. Помещение было заполнено странными звуками. Мы зафиксировали то, что, как нам казалось, преследовало нас.

Но ведь старые здания полны странных звуков, потому что частенько разваливаются прямо у нас на глазах…

А: Это не исключено. Но когда мы просматривали и слушали материалы, то поняли, что нам удалось зафиксировать звук…игры на фортепиано! Мы записали мелодию, хотя никаких инструментов в здании не было. Сначала мы подумали, что это какой-то глюк, что мы просто уловили какую-то радиостанцию... Но вспомнили: когда отключили спиритбокс, мелодия продолжала транслироваться!

Как вы думаете, почему одни люди чувствуют присутствие сверхъестественного, а другие нет?

С: Когда человек верит в это, то он становится своеобразным проводником для общения с потусторонним миром. Души как будто притягиваются к таким людям.

А: У нас есть знакомый скептик, которого мы взяли с собой. И, как ни странно, ничего не происходило.

С: Наш друг, который ездил с нами один раз, снял на телефон однажды пейзажи, когда проезжал на автомобиле. И запечатлел на кладбище изображение девочки. Хотя он скептик до мозга костей!

Какую цель вы преследуете в своих исследованиях?

С: Мы хотим проверить все существующие в нашей области легенды и мифы. Каких-то глобальных целей пока нет, ведь мы только начали. Например, в нашем регионе есть кладбище, на котором, по словам местных жителей, по ночам якобы из могилы выходят три человека и пугают людей. Туда даже приезжали уфологи, проводили эксперименты и даже кого-то увидели. Попытались все это записать, но у них ничего не вышло. Мы хотим проверить эту легенду.

Как бы вы объяснили это всё?

С: Ну, может быть, люди выдумывают. А, может быть, «тонкий мир» существует. Вообще душа человека – это же энергия. Когда человек умирает, то эта энергия выходит из него. И остается среди нас. У нас есть электромагнитный уловитель, во время наших походов он частенько зашкаливает. Однажды мы приехали на кладбище, начертили соляной круг. Внутри круга уловитель никак не реагировал. А за пределами – просто зашкаливал!

Как вы относитесь к каналу РЕН-ТВ?

С: Я не смотрел телек уже лет 15. Мы работаем без сценария.