Старый Новый год в Белгороде отметят Фестивалем вареников

Участники поборются за звание лучшего в номинациях «Вареник с изюминкой», «Самый вкусный и самый красивый вареник», «Русский богатырь», «Пикантный вкус», «Малышок», «Сластена», «Богатство и щедрость русского стола», «Вареник по-белгородски».

Оценивать вкус угощений будут, конечно же, гости фестиваля – белгородцы. Им дадут попробовать вареники с самыми разными начинками – от традиционных, с творогом, капустой и картофелем, до приготовленных по оригинальным рецептам лучших поваров города.

Кроме того, все желающие смогут принять участие в конкурсах, играх, узорных хороводах, фотосессиях с главным героем праздника и увидеть выступления лучших творческих коллективов региона и настоящих кузнецов.

Как сообщает «Афишка31», отведать вареников можно будет не только на Соборной площади, но и во всех городских кафе и ресторанах.