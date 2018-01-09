Старый Новый год в Белгороде отметят Фестивалем вареников
13 и 14 января с 12 дня до 8 вечера впервые на Соборной площади пройдет I открытый городской гастрономический фестиваль с участием предприятий городского общепита.
Участники поборются за звание лучшего в номинациях «Вареник с изюминкой», «Самый вкусный и самый красивый вареник», «Русский богатырь», «Пикантный вкус», «Малышок», «Сластена», «Богатство и щедрость русского стола», «Вареник по-белгородски».
Оценивать вкус угощений будут, конечно же, гости фестиваля – белгородцы. Им дадут попробовать вареники с самыми разными начинками – от традиционных, с творогом, капустой и картофелем, до приготовленных по оригинальным рецептам лучших поваров города.
Кроме того, все желающие смогут принять участие в конкурсах, играх, узорных хороводах, фотосессиях с главным героем праздника и увидеть выступления лучших творческих коллективов региона и настоящих кузнецов.
Как сообщает «Афишка31», отведать вареников можно будет не только на Соборной площади, но и во всех городских кафе и ресторанах.
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