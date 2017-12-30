Как провести новогодние праздники в Белгороде и Курске
Мы сделали подборку праздничных мероприятий по двум городам, чтобы вам было чем заняться в предстоящие длинные выходные.
Белгород
Главные мероприятия
...конечно же, на Соборной площади Белгорода, и именно они зарядят вас настроением праздника. Поэтому если не знаете, куда пойти, идите туда – не прогадаете.
31 декабря в 10:00 начнутся праздничные мероприятия и продлятся до самого вечера. После боя курантов можно дружной компанией выдвинуться на площадь к часу ночи. Там будут выступление звезд белгородской эстрады, игры и конкурсы с Дедом Морозом и Снегурочкой, масса сюрпризов и новогодняя дискотека. В 12:00 там стартует легкоатлетический забег «Бежим 2018 м в день обещаний» – отличное начало нового года.
4 января здесь с утра возобновятся праздничные мероприятия, включая интерактивную программу для всей семьи, зимние туристские забавы, молодецкие забавы от клуба атлетического многоборья, концерт и детский праздник на катке.
5 января в 10 утра начнется «Январский ФотоКвест – 2018», затем спортивно-туристский праздник, спортивные состязания «Стенка на стенку», концерт, мастер-класс по хоккею и спортивные состязания.
6 января в 12 дня начнется театрализованная игровая программа, в 13:00 все снова побегут, но на этот раз на 2017 метров. На Рождество в 15:30 пройдет Рождественский праздничный концерт.
Кстати, на Соборной каждый день (на протяжении всех каникул) с 10 утра до 10 вечера можно будет покататься на коньках, с 12 до 3 дня – попасть в приемную Деда Мороза, а с 6 до 9 вечера – потанцевать на дискотеке.
Концерты
И ими нас порадует, само собой, Филармония.
Например, праздничным концертом в Органном зале, который состоится 3 и 7 января в 17:00. В концертной программе «Орган и флейты. Новогодний концерт» принимают участие лауреаты международных конкурсов Тимур Халиуллин (орган), Олег Шейна (виолончель), заслуженная артистка РФ Людмила Петрова (фортепиано) и Сергей Коваленко (ударные).
4 января в 17:00 здесь пройдет Концерт «Новогоднее рандеву на Арт-веранде». Зажигательные венгерские и цыганские мелодии, итальянские песни, аргентинское танго, популярные песни из отечественных кинофильмов и виртуозные инструментальные произведения будут звучать в исполнении инструментального квартета «Экспромт» в составе: Геннадий Чухлов (кларнет), Наталья Онищенко (скрипка), Павел Могильниченко (бас-гитара), Геннадий Панкратов (руководитель, аккордеон).
5 января в 5 вечера здесь начнется концерт «Новогодний калейдоскоп». В программе концерта прозвучат романсы, эстрадные песни, фрагменты из оперетт, песни из кинофильмов, популярные инструментальные и танцевальные миниатюры. В этот праздничный вечер для слушателей выступят заслуженный артист РФ Владимир Бойко (баритон), лауреаты международных конкурсов Наталья Пашун (сопрано) и Наталья Воскресенская (меццо-сопрано) и другие. Цена билета на концерт – 420 рублей, стоимость праздничного ужина – 500 рублей (сертификат на праздничный ужин в рамках концерта доступен для покупки только в кассе филармонии).
6 января в 5 вечера можно будет посетить концерт «Рождество в стиле джаз». В новой программе одного из ведущих коллективов филармонии будут звучать зажигательные джазовые аранжировки, импровизации и новогодние музыкальные зарисовки. Подарите себе необыкновенное путешествие в мир большого джаза.
Театральное
Ну, а для тех, кто хочет сходить в театр на новогодних каникулах, театр «Новая сцена-2» (он выступает в Белгородском государственном центре народного творчества) приготовил несколько спектаклей.
4 января в 19:00 спектакль «Голубь мира» по пьесе-монологу современного драматурга Владимира Зуева (Екатеринбург) «Миру — мир». Оригинальная пьеса состоит из двух монологов: мужского и женского. «Голубь мира» — это монолог мужчины, прожившего всю жизнь вдвоем с мамой. «Детский мир» — это монолог женщины, охваченной тоской по своему нерожденному ребенку и чувством глубокой вины перед ним.
5 января в 19:00 пластический спектакль «Соль», в котором речь идёт не о ноте «соль», равно как не о содержимом солонки. Режиссер и актеры театра приглашают зрителя задуматься над вопросами философскими и вспомнить, что в Евангелие от Матфея и Нагорной проповеди говорится: «Вы — соль земли. Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленою? Она уже ни к чему негодна, как разве выбросить ее вон на попрание людям». Площадка камерная и вмещает только 30 зрителей, поэтому необходимо заранее бронировать места по телефону +7 (920) 557-18-13.
Вечеринки
Ну, это в «Чапаев» бар. 5 января в 21:00 клуб приглашает на концерт «Post Rock Елка». Для вас будут играть команды «Потерянная юность»; «День полон приключений»; «Мертвыемаршруты»; «Куст»; «The More».
Или в SODA BELGOROD - NIGHT CLUB & CONCERT HALL. С 1 по 7 января до 00:00 там будет бесплатный вход, после – 200 рублей. Если посетите 3 вечеринки из 7, то получите новую клубную карту на весь год, если 4, то бесплатное посещение всех концертов в 2018 году, если 5 вечеринок, то безлимитное пиво на весь январь, если 6 вечеринок – шампанское весь январь. Ну а если 7 вечеринок, то станете участников розыгрыша 100 тысяч рублей. Бронирование столов 77-09-03.
А еще в Арт-клуб «Студия». 1 и 2 января там продолжатся вечеринки для тех, кто по каким-то причинам не попал туда в новогоднюю ночь. 1 января за пультом будут DUDE / ALFIJ / KATSU, 2-го – ESSENT / ALFIJ / BILL.
Курск
Главные мероприятия
Вся основная шумиха будет, конечно же, на Красной площади.
С 23:30 31 декабря и до 3 утра 1 января здесь пройдет праздничная программа «Мы встречаем Новый год». На Рождество (7 января) с 2 часов дня здесь также будут народные гулянья.
Вечеринки
Кафе-бар Амстердам устраивает новогодний марафон – с 1 по 3 января включительно там будут яркие тусовки с качественной музыкой и подарками от барменов. Телефон: 220-999.
В пабе «Sköl» тоже будет чем заняться. 1 и 2 января там устроят тематическую шоу-программа в духе реконструкции и эпохи великих завоеваний. В один из дней устроят рыцарский турнир — приготовьтесь к яркому зрелищу. На 6 января готовьте необычный костюм — в «SköL» будет праздник коляды. Начало всех мероприятий в 18:00. Вход свободный. Забронировать столы можно по телефону: +7 (4712) 58-58-88.
Цирк
Легендарный Московский цирк представляет курянам феерично-яркую, добрую сказку «Чудеса под Новый год». Эта чудесная притча с захватывающим сюжетом, любимыми героями, невероятными трюками и каплей волшебства перенесет зрителей в фантастический мир циркового искусства.
Московский Цирк подготовил новогоднее представление 2018 с участием своих лучших артистов: воздушные гимнасты воспарят под купол для удивительного танца, канатоходцы продемонстрируют чудеса балансировки, конные джигиты удивят ловкостью. Красивая музыка, яркие костюмы, практически безграничные возможности людей, выступающих на арене, дрессированные кабаны-гиганты, обезьяны, собаки, лошади.
Цена билета: от 500 до 1300 рублей. Вход для детей до 4-х лет – свободный.
2 и 6 января – с12:00 и 16:00.
7, 8 января – 13:00.
3, 4, 5 января – 11.00; 14:00, 17:00.
Театр
Курская государственная филармония подготовила для маленьких зрителей и их родителей интерактивный мюзик-фэнтези «Секретная операция «Елка»». Вас ждет увлекательная история маленькой, но очень отважной Елочки, которая вместе со своими друзьями спасла маму Елку от коварного Змея Горыныча.
Захватывающая история, красочные декорации, веселые песни, яркие танцы и незабываемые эмоции – это залог не сползающей с лица улыбки и хорошего настроения в этот волшебный зимний вечер.
Приходите со 2 января по 8 января в 11:00, 14:00 и 16:30.
По материалам «Афишки31», «АиФ. Черноземье», «Афиши Курск».
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