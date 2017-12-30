Как провести новогодние праздники в Белгороде и Курске

Белгород

Главные мероприятия

...конечно же, на Соборной площади Белгорода, и именно они зарядят вас настроением праздника. Поэтому если не знаете, куда пойти, идите туда – не прогадаете.

31 декабря в 10:00 начнутся праздничные мероприятия и продлятся до самого вечера. После боя курантов можно дружной компанией выдвинуться на площадь к часу ночи. Там будут выступление звезд белгородской эстрады, игры и конкурсы с Дедом Морозом и Снегурочкой, масса сюрпризов и новогодняя дискотека. В 12:00 там стартует легкоатлетический забег «Бежим 2018 м в день обещаний» – отличное начало нового года.

4 января здесь с утра возобновятся праздничные мероприятия, включая интерактивную программу для всей семьи, зимние туристские забавы, молодецкие забавы от клуба атлетического многоборья, концерт и детский праздник на катке.

5 января в 10 утра начнется «Январский ФотоКвест – 2018», затем спортивно-туристский праздник, спортивные состязания «Стенка на стенку», концерт, мастер-класс по хоккею и спортивные состязания.

6 января в 12 дня начнется театрализованная игровая программа, в 13:00 все снова побегут, но на этот раз на 2017 метров. На Рождество в 15:30 пройдет Рождественский праздничный концерт.

Кстати, на Соборной каждый день (на протяжении всех каникул) с 10 утра до 10 вечера можно будет покататься на коньках, с 12 до 3 дня – попасть в приемную Деда Мороза, а с 6 до 9 вечера – потанцевать на дискотеке.