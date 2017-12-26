В Белгороде пройдет «Ночь в музее»
ТаймКофейня New York Coffee (Народный бульвар, 57) 29 декабря к 18:30 ждет компании из 8-35 человек на трехчасовой квест.
Там произойдет невероятная история о том, как в ночном музее оживают экспонаты. Гости смогут на одну ночь стать Иваном Грозным, Клеопатрой, Великим Инквизитором или могучим вождем викингов. Им предстоит захватить Корону Египта силой оружия или интригами, выпытать секреты у средневековых ведьм, раскрыть тайну Машины Времени и изменить судьбу мира.
Узнать дополнительную информацию и записаться на квест можно по телефону +7 (4722) 40-26-69, сообщает «Афишка31».
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