Парад Дедов Морозов в Белгороде и Курске: где, когда и как

В Белгороде

23 декабря, начало в 15:00. Старт – у здания администрации города.

Колонна нескольких десятков пар Дедов Морозов и Снегурочек и сказочных персонажей будет шествовать по Гражданскому проспекту к Соборной площади, где вместе с белгородцами участники «марафона» откроют главную елку города.

В рамках парада состоятся флешмоб Дедов Морозов и презентации развлекательных программ от учреждений культуры и образования, сообщает «Афишка31».



В Курске

24 декабря, начало в 15:00. Старт – от Театральной площади.

Далее новогодние персонажи (Снегурочки, Деды Морозы и ростовые куклы – всего порядка тысячи человек) пройдут по улице Ленина до Красной площади, где начнется концерт.

На Красной площади мэр Курска и Дед Мороз «зажгут» новогоднюю елку, сообщает «АиФ-Черноземье».