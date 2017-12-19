В Курске пройдет вечеринка TWIN GIGS
24 декабря в 18:00 арт-клуб БАРRe приглашает на загадочную вечеринку с обилием гаражного и альтернативного рока, окутанную атмосферой драматических ноток сериала «Твин Пинкс».
В этот вечер выступят панк-группа с женским вокалом ResTLess и BETE NOIRE, песни которых крутят по «Радио России». Звучание рока, стоунера, блюза и сиэтлского саунда гостям подарят Primitive Prey, а фузз-нойз и стоунеро – группа «Культ Карго». А завершат вечер прогрессивная музыка и плохое качество записи от дуэта «О, Мэри».
Стоимость: 100-200 рублей, сообщает интернет-СМИ «Морс».
Дополнительную информацию можно узнать в группе мероприятия VK.
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