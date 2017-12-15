Курские мероприятия получили статус национального события

Эксперты eventsinrussia.com прокомментировали, что «представленные здесь проекты заслуженно получили статус «национального», так как являются самыми значимыми событийными мероприятиями, которые стремятся посетить туристы не только со всей России, но и из стран ближнего и дальнего зарубежья».

Как сообщает интернет-СМИ Media City, лучшими событиями в Курске стали Фольклорно-обрядовый праздник народного календаря «Левада», Фестиваль оладий и «День жатвы». Все они пройдут в 2018 году. «Левада» – 27 мая в селе Саморядово Большесолдатского района. Там гости смогут принять участие в старинных обрядах – завивании березки, кумлении и гадании на венках, брошенных в реку.

Фестиваль оладий запланирован на 8 июля, в День семьи, любви и верности, на «Боевой даче». А «День Жатвы» пройдет 29 июля в ландшафтном комплексе «Хутор Песочное» Медвенского района. Участникам покажут инструменты, подготовят к работе и выходу в поле с фольклорными песнями. Таким образом жители Курска восстанавливают традиции уборки хлеба, как это делали предки.