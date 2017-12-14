Спаси Деда Мороза

Как сообщает «Афишка31», для того, чтобы попасть туда, нужно собрать четыре магических ключа. Только после этого гости окажутся в замке, полном тайн и препятствий. На пути участников поджидает нечисть леса и многое другое.

Входной билет включает в себя посещение Терема Деда Мороза (спальня, рабочий кабинет, тронный зал, почта), квест-игру «Спасение Деда Мороза», катание на горке, на катке, питание в кафе «Поляна»: Машина каша, пирожок Мишка-топтыжка, горячие напитки (чай с лимоном, кофе, компот), фото с Дедом Морозом, хоровод, детские аттракционы «Молодецкие Забавы»: ленточная карусель, бои на бревне, канат, полоса препятствий, костер «12 месяцев», домик Бабы Яги, конура Шуршунчика.

До Усадьбы Деда Мороза от Белгорода – всего в 40 км. Новогодний Экспресс из города отправляется ежедневно в 08:30 и в 13:00 от остановки «Энергомаш».

Билеты можно приобрести по адресу: Белгород, ул. 5 Августа, 1к, 3 этаж, оф. 5. Тел: (4722) 777–357, 58-57-21, +7 (904) 092-68-98. Стоимость билета: 800 рублей, детям до трех лет и инвалидам вход бесплатный. Квесты проводятся трижды в день: в 09:30, 12:00 и 14:00.