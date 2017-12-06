В Белгороде проходит конкурс на лучшее новогоднее украшение города

Как сообщает Gо31, в нем могут принять участие предприятия, СМИ, инициативные жители города, а также творческие коллективы. Конкурс поделен на 8 номинаций: «Любимый город в праздничном наряде», «Новогодняя ярмарка», «Новый год встречаем вместе», «Зимняя сказка», «Подарим праздник людям», «Частное домовладение», «Новогодняя стройка», «Белгород новогодний».

В каждой номинации будет по трое победителей. За 1-е место денежное вознаграждение составит 31 тыс. рублей, за второе – 15 тыс. рублей, за третье – 5 тыс. рублей. Помимо этого, предусмотрены и поощрительные премии в 2 тыс. рублей. А тот, чье оформление города будет особенным, получит Гран-при – 50 тыс. рублей.

Более подробную информацию о конкурсе можно узнать на сайте администрации.