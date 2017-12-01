На Соборной площади Белгорода появится снежный городок

Кроме того, как сообщает «Белгород – это интересно», в этом году впервые не будет множества аттракционов – всего одна карусель. Но по традиции площадь украсят детская горка и световые фигуры: елочная игрушка, фонтан, лепестки, снеговики, а также обновленный домик Деда Мороза.

Елка принципиально не изменится, ее лишь дополнят новыми элементами: игрушками в виде подарков, конфет, шаров. А под ней установят сцену-подиум для проведения различных мероприятий.

Официальное открытие елки состоится 23 декабря в 15:00.

Посмотреть, как преобразится Соборная площадь, можно здесь.