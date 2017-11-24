В одном из ресторанов Белгорода расскажут об основных ошибках столового этикета

Наверняка вы задумывались над тем, как правильно держать вилку или нож, где должна лежать салфетка, как дать понять официанту, что вы завершили трапезу, и о многом-многом другом.

На все эти вопросы вам ответят уже в следующую среду. Как сообщает сайт 2DO2GO, вас ждут ужин и масса познавательной информации.

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