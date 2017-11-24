В одном из ресторанов Белгорода расскажут об основных ошибках столового этикета

29 ноября в непринужденной обстановке «Континенталя» пройдет мастер-класс по правилам столового этикета и праздничной сервировке стола.

Наверняка вы задумывались над тем, как правильно держать вилку или нож, где должна лежать салфетка, как дать понять официанту, что вы завершили трапезу, и о многом-многом другом.

На все эти вопросы вам ответят уже в следующую среду. Как сообщает сайт 2DO2GO, вас ждут ужин и масса познавательной информации.

Узнать подробности можно в группе VK, записаться – по телефону: +7 (960) 622-79-29.

 

Комментарии (0)
Автор: Ирина
Опубликовано:
Смотреть все Скрыть все

Комментарии (0)

Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.

Наши проекты

Читайте также