В одном из ресторанов Белгорода расскажут об основных ошибках столового этикета
29 ноября в непринужденной обстановке «Континенталя» пройдет мастер-класс по правилам столового этикета и праздничной сервировке стола.
Наверняка вы задумывались над тем, как правильно держать вилку или нож, где должна лежать салфетка, как дать понять официанту, что вы завершили трапезу, и о многом-многом другом.
На все эти вопросы вам ответят уже в следующую среду. Как сообщает сайт 2DO2GO, вас ждут ужин и масса познавательной информации.
Узнать подробности можно в группе VK, записаться – по телефону: +7 (960) 622-79-29.
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