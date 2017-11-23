К началу лета в Белгороде откроется детский город мастеров

Как сообщает сайт Go31, по задумке главного инвестора строительства – группы компаний «Агро-Белогорье» в Белгороде появится маленький городок, в котором будет несколько десятков мастерских: творческие театральные студии, банки, оперативные службы и прочее.

«Мастерславль» (к слову, уникальный для Черноземья социальный проект) даст детям возможность проявить себя, найти занятие по душе и получше узнать о взрослых профессиях.

Декорации воссоздадут городские пейзажи, а мастерские будут похожи на настоящие службы и организации. Устройство жизни в городе мастеров будет таким же, что и в реальном мире: учеба, работа, развлечения, благотворительность – все для того, чтобы дети определились, чем они хотят заниматься в будущем.

В «Мастерславле» будет более 40 мастерских, среди которых – органы власти, МЧС, отдел полиции, больница и стоматология, салоны красоты и магазины, фермы и многое другое.

Город мастеров ориентирован на детей от 5 до 14 лет. Его площадь составит три тысячи квадратных метров. Предварительная стоимость проекта – 250 миллионов рублей, 150 из которых – вложения «Агро-Белогорье».