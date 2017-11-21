«Небо»: от батутов до скалодрома

Официальное открытие началось с презентации компании «Небо», включающей выступления основателя сети спортивно-развлекательных комплексов «Небо» Дмитрия Ляшова, Генерального директора Марии Кравченко и Руководителя спортивного направления Андрея Семенова, которые рассказали об идее, концепции и главных задачах парка «Небо», в том числе и социальных.

«Небо» в Белгороде – это комплекс более 1000 квадратных метров, в основной части которого представлены около 40 батутов, батутные горки, слэклайн, пространство для соревнований «Гладиатор», гимнастическая зона, батутные горки, пневмоподушка и даже специальный детский скалодром. Со временем здесь также появится семейный центр «Туса Джуса».

Кроме активного отдыха в комплексе представлены разнообразные развлекательные программы, с которыми могли ознакомиться все желающие, пришедшие на торжественное открытие парка.

В течении всего дня у посетителей спортивно-развлекательного комплекса «Небо» была возможность принять участие в интереснейших мастер-классах («песчаные фрески» и «нитро-мороженое»), соревнованиях на батутах, поиграть в увлекательные экшн-игры, а также посмотреть специальное химическое шоу и показательные выступления тренерского состава и анимации парка.

В конце вечера всех гостей ждал фуршет с угощениями от шеф-повара фирменного ресторана «Небо»: панакота собственного приготовления, ростбиф, запеченный в белом вине с соусом из тунца в корзинке из слоеного теста, моцарелла с помидорами, листьями базилика и соусом песто – это лишь малая часть из того, что мы могли показать гостям.

В день открытия желающих посмотреть новейший батутный парк пришло свыше 500 человек, среди которых были наши партнеры – школы и вузы, такие как Белгородский государственный аграрный университет имени В. Я. Горина, Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Общеобразовательная школа № 30», Школа Олимпийского резерва № 4, Спортивная школа олимпийского резерва «Спартак» и Основная общеобразовательная школа № 34.

Также мероприятие посетили депутат Совета депутатов города Белгорода Дубинина Татьяна, представители крупных компаний АО «Газпром газораспределение Белгород» и World Class, а так же представители СМИ: телеканал «Мир Белогорья», радио «Рекорд», газета «Комсомольская правда», журналы «Собака» и «Мамина Азбука», информационный бизнес портал «Бизнес Изба» и многие другие.

Теперь жителям Белгорода не придется раздумывать над проведением семейного досуга на выходных, ведь с появлением спортивно-развлекательного комплекса «НЕБО» у каждого появится возможность отдыхать бюджетно, вместе с детьми, используя широкий спектр здоровых и полезных развлечений, прививая себе и своим детям культуру здорового образа жизни.

Федеральная Сеть спортивно-развлекательных комплексов «НЕБО» – это активно развивающаяся сеть спортивно-развлекательных центров, предлагающая совместить полезный отдых, спортивные развлечения и здоровое питание.

Спортивно-развлекательные комплексы «Небо» уже есть в Москве, Волгограде и Белгороде, в ближайшие месяцы сеть открывает аналогичные комплексы: ещt два в Москве, Туле, Твери, и Ростове-на-Дону. Посетители этих городов смогут по достоинству оценить яркую гамму эмоций от такого вида отдыха.

Основные особенности батутного парка «НЕБО»:

• мастер-классы, экшен-игры для детей и взрослых;

• спортивные соревнования и тимбилдинги;

• дни рождения;

• профессиональное, качественное и безопасное оборудование;

• квалифицированные сотрудники и мастера спорта.



С уважением,

PR-директор

Cпортивно-развлекательных парков «Небо»

Анна Шанская

+7(925)883-06-90

pr@nebojump.ru