Top Stand Up – снова в Белгороде

24 ноября в 19:00 на сцене Центра молодежных инициатив выступят участник «Comedy Баттла» Хетаг Хугаев, финалист «Открытого микрофона» Андрей Атлас и другие известные персонажи.

Стэндап стал очень популярным жанром в России, и Белгород уже не в первый раз принимает у себя комиков шоу Top Stand Up.

Более подробную информацию о мероприятии можно узнать по телефону: 408-100.

По материалам «Белгород – это интересно».

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Автор: Ирина
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