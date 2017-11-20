Top Stand Up – снова в Белгороде
24 ноября в 19:00 на сцене Центра молодежных инициатив выступят участник «Comedy Баттла» Хетаг Хугаев, финалист «Открытого микрофона» Андрей Атлас и другие известные персонажи.
Стэндап стал очень популярным жанром в России, и Белгород уже не в первый раз принимает у себя комиков шоу Top Stand Up.
Более подробную информацию о мероприятии можно узнать по телефону: 408-100.
По материалам «Белгород – это интересно».
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