В Белгороде пройдет финал центральной Слобожанской лиги КВН
21 ноября в 19:00 в белгородском Центре молодежных инициатив будет самая жаркая игра лиги. Осталось совсем чуть-чуть до того, как выяснится, какую команду члены жюри считают самой веселой и находчивой.
До финала дошли «Сборная МАИ» (Москва), «Голова» (Белгород), «Компот» (Белгород), «Крышка Люка» (Москва), «Закон и порядок» (Санкт-Петербург), «Мама будет рада» (Курск).
Отметим, что центральная Слобожанская лига КВН переехала в Белгород из Харькова в 2015 году. Это никак не повлияло на уровень юмора и таланта ее участников.
Игра обещает быть высококлассной, ведь это финал. Подробности – в группе VK.
По материалам 2DO2GO.
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