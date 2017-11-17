В Белгороде пройдет финал центральной Слобожанской лиги КВН

До финала дошли «Сборная МАИ» (Москва), «Голова» (Белгород), «Компот» (Белгород), «Крышка Люка» (Москва), «Закон и порядок» (Санкт-Петербург), «Мама будет рада» (Курск).

Отметим, что центральная Слобожанская лига КВН переехала в Белгород из Харькова в 2015 году. Это никак не повлияло на уровень юмора и таланта ее участников.

Игра обещает быть высококлассной, ведь это финал. Подробности – в группе VK.

По материалам 2DO2GO.