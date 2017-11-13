Белгородцы сразятся в турнире по игре Mortal Kombat

17 ноября в свободном пространстве KOVЁR в Белгороде состоится турнир по игре Mortal Kombat XL. В нем сойдутся лучшие бойцы от KOVЁR и gamezone Geekon.

Большие экраны, мощные игровые консоли и уютная атмосфера – на этих двух площадках есть все для подготовки настоящих чемпионов. Приходите поддержать друзей и посмотреть на крутые поединки.

Более подробная информация о событии – в группе VK.

По материалам 2DO2GO.