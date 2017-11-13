Белгородцы сразятся в турнире по игре Mortal Kombat
Серия игр Mortal Kombat до сих пор актуальна, хоть и претерпела множество изменений за 20 лет. Последний Mortal Kombat XL значительно отличается от первых игр серии, но дух и фишки, которые цепляли их фанатов в 90-х и 2000-х, остались прежними.
17 ноября в свободном пространстве KOVЁR в Белгороде состоится турнир по игре Mortal Kombat XL. В нем сойдутся лучшие бойцы от KOVЁR и gamezone Geekon.
Большие экраны, мощные игровые консоли и уютная атмосфера – на этих двух площадках есть все для подготовки настоящих чемпионов. Приходите поддержать друзей и посмотреть на крутые поединки.
Более подробная информация о событии – в группе VK.
По материалам 2DO2GO.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.