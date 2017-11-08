Хореограф из США научит белгородцев танцевать хип-хоп
15 ноября в ДК «Энергомаш» Franklin Yu, хореограф известной команды ACA, педагог таких танцевальных студий, как Kinjaz Dojo и Snowglob Perspective, даст мастер-класс для всех, кто хочет научиться танцу улиц.
Он зарекомендовал себя как профессионал своего дела не только в США, но и в других странах. И теперь он поднимет уровень мастерства белгородцев на новый уровень.
Воркшоп начнется в 18:00, но нужно будет прийти за полчаса раньше (в 17:30) – на регистрацию. С 19:20 до 19:30 будет перерыв, затем, в 19:30 – начало второго мастер-класса, и продлится он до 9 вечера. В 21:00 можно будет пообщаться с хореографом и сделать фото на память.
Подробности – в группе VK.
По материалам 2DO2GO.
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