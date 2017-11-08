Хореограф из США научит белгородцев танцевать хип-хоп

Он зарекомендовал себя как профессионал своего дела не только в США, но и в других странах. И теперь он поднимет уровень мастерства белгородцев на новый уровень.

Воркшоп начнется в 18:00, но нужно будет прийти за полчаса раньше (в 17:30) – на регистрацию. С 19:20 до 19:30 будет перерыв, затем, в 19:30 – начало второго мастер-класса, и продлится он до 9 вечера. В 21:00 можно будет пообщаться с хореографом и сделать фото на память.

Подробности – в группе VK.

По материалам 2DO2GO.