Где отпраздновать Хэллоуин в Белгороде?
В эти выходные в городе будет жутковато: еще бы, многие заведения готовятся к празднованию самой страшной ночи в году. Какое из них выбрать – решать вам.
Студия К34
28 октября в 18:00 в студии К34 будет тематическая вечеринка. Для гостей выступят легендарные народные артисты и резиденты самой громкой дискотеки KARMA: ALEX PARANOID / ALFIJ / KATSU / A.M. / KARHANOV34. Вход свободный, но при условии репоста записи VK. Впускать будут только по пригласительным и обязательно от 18 лет. Крутые костюмы приветствуются.
«Гагарин бар»
28 октября в 22:00 «Гагарин бар» проводит грандиозную вечеринку. Там будет и конкурс на лучший костюм, и подарки от бара, и призовой фонд 5000 руб. Бонус – жутковатая музыка от DJ MC. Если не определились с образом, не огорчайтесь – в баре будет работать гример. Вход свободный, телефон: +7(919)288-25-88.
Караоке-клубе «День Ночь»
Вы не были на балу у Сатаны? Тогда приходите в караоке-клубе «День Ночь» ؘ– там 27 и 28 октября в 23:00 начнется вечеринка «Великий бал у Воланда». На пати с призовым фондом 10 000 рублей приглашаются веселые демоны, вурдалаки, отчаянные Маргариты, ну и самых смелые – в образе Воланда. До 11 вечера вход свободный. Подробнее по телефону: 41-41-05.
Pravda Bar
27 и 28 октября #PravdaBar ждет на кельтский Хэллоуин «Самайн» тех, кто не боится быть другим, кто не привык быть, как все. Для вас подготовили безудержные танцы до утра, конкурс на лучший костюм с приятными призами от заведения.
«Чапаев бар»
29 октября в «Чапаев баре» пройдет Halloween Rock Fest – шесть часов бескомпромиссного веселья, приправленного отличным концертом от крутых групп Белгорода: «Старый револьвер», «НапролоМ», «D4». Вас ждут костюмированная вечеринка, мистическая атмосфера, отличная музыка, крутые конкурсы и подарки. Возрастной ценз: 18+.
Арт-Клуб «Студия»
28 октября в Арте устроят маскарад. Леденящие кровь конкурсы, волшебные, кровавые коктейли, самые классные люди города в крутых костюмах и оригинальных образах и супер приз 30 000 рублей.
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