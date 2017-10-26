Где отпраздновать Хэллоуин в Белгороде?

Караоке-клубе «День Ночь»

Вы не были на балу у Сатаны? Тогда приходите в караоке-клубе «День Ночь» ؘ– там 27 и 28 октября в 23:00 начнется вечеринка «Великий бал у Воланда». На пати с призовым фондом 10 000 рублей приглашаются веселые демоны, вурдалаки, отчаянные Маргариты, ну и самых смелые – в образе Воланда. До 11 вечера вход свободный. Подробнее по телефону: 41-41-05.