Шоу «Импровизация» в Белгороде: неожиданные шутки в режиме реального времени

Никакого четко спланированного сценария, только импровизация – таков девиз вечера. Шоумены создадут удивительные и абсурдные образы в не просчитанных заранее ситуациях, попасть в которые участникам будут предлагать зрители.

Белгородцы увидят камеди-шоу нового формата, созданное и сыгранное в режиме реального времени и в единственном экземпляре. Для этого нужно будет придумать задания и проверить, как импровизаторы справятся с ними.

Все подробности – по телефону: +7 (4722) 21-93-14.

По материалам «Афишки31».