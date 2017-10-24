Шоу «Импровизация» в Белгороде: неожиданные шутки в режиме реального времени
28 октября, в 19:00 в ДК «Энергомаш» в Белгороде выступят импровизаторы Арсений Попов, Дима Позов, Сергей Матвиенко и Антон Шастун.
Никакого четко спланированного сценария, только импровизация – таков девиз вечера. Шоумены создадут удивительные и абсурдные образы в не просчитанных заранее ситуациях, попасть в которые участникам будут предлагать зрители.
Белгородцы увидят камеди-шоу нового формата, созданное и сыгранное в режиме реального времени и в единственном экземпляре. Для этого нужно будет придумать задания и проверить, как импровизаторы справятся с ними.
Все подробности – по телефону: +7 (4722) 21-93-14.
По материалам «Афишки31».
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