Неделя моды в Белгороде: показы новых коллекций одежды, обуви и аксессуаров
С 25 по 28 октября в выставочно-конгрессном комплексе «Белэкспоцентр» пройдет XXVI межрегиональная выставка «Неделя моды».
Выставка условно поделена на несколько разделов:
— одежда для взрослых и детей
— изделия из кожи и меха
— головные уборы
— вечерняя и эксклюзивная одежда
— белье, чулочно-носочные изделия
— аксессуары к одежде
— обувь
— текстильная, кожаная, металлическая галантерея
— ткани, швейная фурнитура
— косметика, парфюмерия
— ювелирные изделия, бижутерия.
«Неделя моды» будет открыта с 25 по 27 октября с 10:00 до 19:30, а 28 октября – с 10:00 до 16:00.
По материалам «Афишки31».
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