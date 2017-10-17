Неделя моды в Белгороде: показы новых коллекций одежды, обуви и аксессуаров

Выставка условно поделена на несколько разделов:

— одежда для взрослых и детей

— изделия из кожи и меха

— головные уборы

— вечерняя и эксклюзивная одежда

— белье, чулочно-носочные изделия

— аксессуары к одежде

— обувь

— текстильная, кожаная, металлическая галантерея

— ткани, швейная фурнитура

— косметика, парфюмерия

— ювелирные изделия, бижутерия.

«Неделя моды» будет открыта с 25 по 27 октября с 10:00 до 19:30, а 28 октября – с 10:00 до 16:00.

По материалам «Афишки31».