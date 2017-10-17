В Белгороде пройдут полуфинальные игры «Слобожанки»
Полуфинальные игры Слабожанской лиги КВН состоятся в Белгороде 19 и 20 октября, в 19:00.
Увидеть белгородские команды можно будет и 19-го, и 20 октября. В первый день «Голова» сразится со «Сборной МАИ» и «Мне бы лето» из Москвы и донецкой командой «Пальцем в небо». А во второй – за звание самых веселых и находчивых поборются «Компот» из Белгорода, курская команда «Мама будет рада», «Крышка люка» из Москвы и «Закон и порядок» из Санкт-Петербурга.
Организаторы обещают жаркую игру. Приходите и убедитесь в этом сами.
По материалам Go31.
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