В Белгороде пройдут полуфинальные игры «Слобожанки»

Полуфинальные игры Слабожанской лиги КВН состоятся в Белгороде 19 и 20 октября, в 19:00. 

Увидеть белгородские команды можно будет и 19-го, и 20 октября. В первый день «Голова» сразится со «Сборной МАИ» и «Мне бы лето» из Москвы и донецкой командой «Пальцем в небо». А во второй – за звание самых веселых и находчивых поборются «Компот» из Белгорода, курская команда «Мама будет рада», «Крышка люка» из Москвы и «Закон и порядок» из Санкт-Петербурга.

Организаторы обещают жаркую игру. Приходите и убедитесь в этом сами.

По материалам Go31.

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Автор: Ирина
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