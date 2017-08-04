В День города, 5 августа, в Белгороде пройдёт IV грандиозный фестиваль уличных артистов.
Пофестивалим: на «Белгородском Арбате» соберутся самые яркие уличные таланты города
Организаторы обещают по-настоящему феерическое действо. Гости смогут познакомиться с инновационными театральными проектами, услышать игру на экзотических музыкальных инструментах, увидеть красивые танцы и даже самим в них поучаствовать.
Фестиваль выступает в качестве площадки для реализации творческих личностей и для приобщения горожан к искусству и новым интересным формам культурного отдыха.
Вся подробная информация – в группе VK и по телефону: +7 906-607-87-27.
По материалам 2DO2GO.
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