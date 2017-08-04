Пофестивалим: на «Белгородском Арбате» соберутся самые яркие уличные таланты города

Организаторы обещают по-настоящему феерическое действо. Гости смогут познакомиться с инновационными театральными проектами, услышать игру на экзотических музыкальных инструментах, увидеть красивые танцы и даже самим в них поучаствовать.

Фестиваль выступает в качестве площадки для реализации творческих личностей и для приобщения горожан к искусству и новым интересным формам культурного отдыха.

Вся подробная информация – в группе VK и по телефону: +7 906-607-87-27.

По материалам 2DO2GO.