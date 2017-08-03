Белгородский динопарк откроет свои двери в День города

Белгородский динопарк откроется 5 августа в 12:00 часов. Первыми, кто увидит динозавров, станут школьники из летних лагерей. Они приедут на экскурсию за день до официального открытия. Помимо динозавров, посетители смогут посмотреть на экспонаты в диномузее и поиграть роботизированным тираннозавром при помощи джойстика. Также на территории динопарка будет работать диногриль.

Для детей в динопарке установили палеонтологическую площадку. На ней дети смогут раскопать скелет тираннозавра и поиграть с интерактивной платформой, угадывая динозавров.

Организаторы обещают, что в скором времени после открытия в 3D кинотеатре динопарка можно будет посмотреть фильм «История малыша». Один билет будет стоить 50 рублей. Здесь же можно будет сделать динотату на 10 дней. В скором времени в парке появится экскурсовод.

Взрослый билет будет стоить 300 рублей, детский — 100 рублей. Также, как и в новый белгородский зоопарк, дети до 5 лет, участники Великой Отечественной войны, многодетные семьи и инвалиды смогут сходить в динопарк бесплатно.

По материалам FONAR.TV