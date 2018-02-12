В Курске покажут «Звезду Эльяса»

Как сообщает «Курск сегодня», главный герой ленты – сирийский художник Эльяс Айюб – живет в России, родился в Дамаске, с детства любил рисовать, и теперь он магистр живописи.

Война на родине изменила его жизнь и повлияла на его творчество. Съемки короткометражки проходили в мастерских и на улице – в Курске и Москве, где Эльяс сейчас учится. На протяжении фильма художник пишет картину – звезду в небе над ночной Пальмирой.

– Главная идея в том, что души героев – мучеников войны – зажигаются звездами на небе. Небо над нами одно: и над Россией, и над Сирией – и вообще над всем миром. И звезды видят этот мир, смотрят на него, на всю планету. И я бы сказал, что этот фильм – это призыв к миру, – отметил Михаил Теплинский.

«Звезда Эльяса» – призер XIV кинофестиваля «Волоколамский рубеж», участник конкурсной программы короткометражных документальных фильмов «Золотой Витязь», XXIV Открытого Фестиваля студенческих и дебютных фильмов «Святая Анна» и многих других конкурсов.

После кинопоказа у зрителей будет возможность пообщаться и задать вопросы автору.