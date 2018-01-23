В Курске показали короткометражные фильмы студенческого фестиваля ВГИК

– Новый год мы решили начать с эксперимента, – отметил директор Курскоблкиновидеофонда Андрей Немиров. – Впервые за время существования проекта «Кино в театре» мы показали короткометражные фильмы. Я уверен, что это был удачный опыт. Во-первых, достаточно высок профессиональный уровень студентов самого престижного в стране учебного заведения кинематографии, а во-вторых, это ведь будущее нашего кино – и вполне возможно, что кто-то из представленных здесь авторов в скором времени станет знаменитостью.

На кинопоказе было представлено 5 работ различных жанров.

Открыла программу 26-минутная картина Ольги Новиковой «Сложные желания простого человека». Это рассказ о девушке, которая за каждодневной суетой вынуждена забыть о своих желаниях и мечтах.

15-минутная «Вера» Татьяны Федоровской — рассказ в ветеране войны дяде Мише, который недавно похоронил свою жену, в прошлом боевую радистку. В один из дней при замене обычной лампы накаливания посредством электричества он вдруг получает радиограмму. И теперь для воссоединения со своей любимой ему предстоит совершить «путь на небо».

«Ребра» Михаила Малинина – курьезная история о том, как персонажу, потерявшему сознание от сердечного приступа, случайно проходивший студент-медик делает массаж сердца и таким образом возвращает его к жизни. Придя в себя, потерпевший подает на спасителя заявление в полицию, требуя компенсацию за сломанное при массаже ребро.

Одним из самых необычных стало творение Алины Абрамовой «Если бы импрессионисты были дантистами». Это экранизация рассказа знаменитого юмориста-интеллектуала Вуди Аллена, где задействована целая плеяда постимпрессионистов: Винсент Ван Гог, Поль Гоген, Анри де Тулуз-Лотрек, Поль Сезанн и Жорж Сера. Но здесь они не художники, а стоматологи. При этом, и в новой профессии каждый из них обладает своими особенностями. Например, Гоген подвержен вспышкам необъяснимого гнева, а Тулуз-Лотрек ввиду карликового роста никак не может дотянуться до зубов своих пациентов.

Следующая акция «Кино в театре» пройдет 28 января. Киноманам покажут мистический детектив «Гоголь. Начало» режиссера Александра Петрова (16+). Сеанс начнется в 13:00, стоимость билетов – 50 рублей. Их наличие можно уточнить в кассах драмтеатра по телефону (4712) 70-30-79.

По материалам «Курск сегодня».