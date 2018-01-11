К34 приглашает на просмотр «Черного зеркала»
Успейте до конца недели в белгородском творческом пространстве посмотреть 4-й сезон полюбившегося многим сериала.
«Черное зеркало» — это сериал, в котором серии не связаны между собой ни сюжетом, ни актерами, ни временем, ни местом повествования. Они объединены только высмеиванием образа жизни, распространенного в современном обществе, где в каждом доме, на каждом столе, на каждой ладони – плазменный телевизор, монитор компьютера, дисплей смартфона.
Каждый день в 19:00 показывают по одной серии. Завершится показ 14 января. Успейте посмотреть! Тем более что вход свободный, сообщает группа К34 VK.
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